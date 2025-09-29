¿Christian Nodal vs el K-Pop? Nueva polémica del cantante lo involucra con BTS, TWICE, TXT, BLACKPINCK y más agrupaciones

En las últimas horas, miles de fans del K-Pop se han unido en contra del cantante de música regional, Christian Nodal luego de que se le atribuyeran presuntas declaraciones contra estos grupos.

De acuerdo con el rumor, el cantante de 26 años habría dicho las siguientes declaraciones contra la música K-Pop:

“Grupos como Stray Kids, TXT o ENHYPEN, BTS, BIGBANG, BLACKPINK y TWICE no son artistas, son un circo armado para venderle fantasías a los adolescentes. Es triste ver cómo millones idolatran muñecos maquillados que ni siquiera componen su propia música”, es la frase que se está atribuyendo a Nodal y que por tanto, se rumora, está despertando el enojo de las seguidoras de esta música.

¿Cuándo dijo Nodal estas críticas al K-Pop?

De momento, TikToks y demás posteos en redes hacen cita a una presunta entrevista dada por el esposo de Angela Aguilar, la cuál de momento no ha sido publicada, aunque ciertamente estas palabras han tomado más revuelo en los últimos días, sumando un escándalo más en el intérprete de “Adiós Amor”

Ante estas palabras, fandom del K-Pop como ARMY, blinks y más se han unido en defender a sus artistas favoritos, a quienes consideran que han ofendido, pues en los últimos años este tipo de agrupaciones ha conquistado al mundo entero con sus talentos para componer, cantar, producir, bailar, etc.

¿Chirstian Nodal es fan del K-Pop?

Hace unos años, Nodal aseguró que no suele escuchar mucha música regional mexicana y por si esto fuera motivo de asombro, el cantante detalló que prefiere la música rap o el K-Pop; al igual que durante un stream por Twitch confesó que le gustaba la música de Corea del Sur.

Es importante mencionar que hace un par de años, Christian Nodal compartió que quería colaborar con BLACKPINK o MOMOLAND, aunque dicho trabajo no ha llegado y de momento parece que no se realizará pronto.

¿En qué terminará todo este rumor?

