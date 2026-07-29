Muere Glen Hansard, ganador del Oscar y cantante de ‘Falling Slowly’, en un terrible accidente de moto

La escena artística internacional amaneció con la noticia de un sensible y terrible fallecimiento. El actor y músico, Glen Hansard… tuvo un terrible accidente de moto que terminó con su vida. El anuncio lo dio a conocer su grupo de representantes y la propia familia pidió privacidad en momentos tan duros como los que están viviendo. Esto se sabe del mencionado deceso.

¿Qué pasó en la muerte de Glen Hansard?

De manera impactante, desde Irlanda se indicó que un ciudadano tuvo un accidente en su vehículo en la madrugada. Estrelló su moto en una carretera al sudoeste de Dublín y aunque se indica reacción de los cuerpos médicos de emergencias, el famoso falleció momentos después. Esto fue comunicado en reportes oficiales por parte de la policía de dicho país.

Ante tan demandante momento, los representantes de Glen Hansard especificaron que por el momento no se anunciaría más, esto por respeto y apoyo a la familia del ganador del Oscar en 2008 por la canción original de la película Once. "La familia de Glen está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles".

Así, sin más información, el mundo del espectáculo mundial lamenta la muerte del hombre a sus 56 años. Además de su faceta como actor y compositor, también se le recuerda por ser un personajes bastante allegado a las causas sociales y comunitarias en Irlanda, específicamente en el barrio del Ballymun. Por ello, los mensajes de tristeza y consuelo para sus allegados han sido contados en masa en las redes sociales y otros espacios mediáticos.

¿Quién era el artista Glen Hansard?

El nacido en la capital irlandesa fue un hombre que incursionó y destacó en el arte desde su faceta como músico. Sin embargo, formó parte de proyectos cinematográficos que le permitieron alcanzar incluso reconocimiento internacional. Ganador del Oscar a mejor canción original y miembro activo de la comunidad en su barrio natal, deja un legado totalmente llamativo para los que gusten acudir a él. Una de sus canciones más famosas y que es ampliamente reconocida en el mundo es Falling Slowly.