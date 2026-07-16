¿Quién es Napalm Death? Tiny Desk trae a la mítica banda de grindcore y hace historia al tocar en NPR

Los fans del Tiny Desk y del grindcore acaban de vivir un momento sin precedentes, pues el legendario escenario de conciertos recibió a Napalm Death una de las bandas más influyentes del género, convirtiéndose así en la primera banda de este tipo en llegar a la plataforma.

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¿Quién es Napalm Death y qué es el grindcore?

Dentro del género del grindcore, Napalm Death se presenta como una legendaria banda británica con orígenes en 1981 en Meriden, Inglaterra. La agrupación ha ganado fama internacional al ser considerada como pionera y madre del grindcore.

Dentro del espectro de la música está el grindcore, el cual es un género que fusiona el hardcore punk y el death metal, el cual se caracteriza por su velocidad brutal, voces guturales y fuertes críticas sociopolíticas.

¿Qué es el Tiny Desk y qué pasó durante la presentación de Napalm Death?

El Tiny Desk es mundialmente conocido por ser una serie de conciertos íntimos y acústicos producidos por NPR Music, dentro de los Estados Unidos. Este se graba dentro de la oficina del prestador Bob Boilen en Washington D. C.

Esta serie de conciertos recientemente recibió a Napalm Death quienes entre algunos de sus éxitos presentaron Instinct of Survival y You Suffer, considerada la canción más corta de la historia.