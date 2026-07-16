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OFICIAL: De BTS a Madonna, TODOS los artistas que se presentarán en el entretiempo de la final del Mundial 2026

El entretiempo de la final del Mundial 2026

BTS
|Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ promete ser el evento por excelencia que una dos polos que para muchos podrían ser opuestos: el deporte y el entretenimiento, con un enfrentamiento más que esperado entre España vs. Argentina, pero no solo eso, pues también tendremos un show de entretiempo en donde parece que la FIFA quiere echar la casa por la ventana, marcando un precedente en las presentaciones musicales del mundo deportivo.

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Lista completa de artistas que estarán en el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️

Como bien se dio el anuncio desde hace ya un par de semanas, el entretiempo de la copa contará con personalidades de alto calibre en la industria de la música, algo que se anticipa desde el line up que tendrá la Ceremonia de Clausura del partido final de este domingo. Durante el medio tiempo podremos ver la presentación de estos artistas:

  • BTS
  • Madonna
  • Shakira
  • Burna Boy
  • Justin Bieber
  • Coldplay
  • Gustavo Dudamel
  • Orquesta Filarmónica de Nueva York

Se espera que después de la primera mitad del partido el tiempo de descanso dure aproximadamente 30 minutos, para que el staff y la producción del show tengan el tiempo suficiente de montaje del escenario, y para que la audiencia también pueda disfrutar de unos buenos minutos de música en vivo.

¿Quiénes estarán en la Ceremonia de Clausura?

La Ceremonia de Clausura se llevará a cabo antes del silbatazo oficial que dará inicio al partido de España vs. Argentina. Se estima que inicie aproximadamente a las 11:30 a.m. hora del centro de México, y contará con unas presentaciones a la altura del medio tiempo:

  • Post Malone
  • Robbie Williams
  • Laura Pausini
  • Tom Cruise
  • Nicole Scherzinger
  • Jennifer Hudson
  • IShowSpeed

¿Dónde ver la Ceremonia de Clausura y el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️?

Azteca 7 tiene para ti la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS tanto de la Ceremonia de Clausura como del medio tiempo de la final de la copa, evento al que puedes acceder a través de nuestro canal de televisión o por nuestra transmisión web por la que transmitimos los mejores partidos de la justa veraniega.

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