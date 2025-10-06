Macario Martínez llega al Tiny Desk: no te pierdas su presentación

Si no sabes qué es el Tiny Desk es una serie de conciertos, producida por NPR, una empresa de radio estadounidense. Se ha convertido en uno de los espacios musicales más prestigiosos y reconocidos por el público y críticos. Desde hace 5 años, se lleva a cabo una serie de conciertos para celebrar la música latina contemporánea y este 8 de octubre de 2025, será el turno del talentoso Macario Martínez.

Macario Martínez llega al Tiny Desk 2025

El joven artista sigue creciendo y en esta ocasión se presentará con su estilo fresco, letras profundas y mezcla de géneros que van del soul al pop con toques de folclore. Es importante mencionar que este es un gran paso en su carrera, pues Macario se une a la impresionante lista de artistas que han dejado huella en este formato íntimo y poderoso que llegará a miles de personas.

Un espacio donde la música latina sigue brillando

El Tiny Desk ha sido testigo de memorables presentaciones de artistas como Mon Laferte, Carla Morrison, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade y Bad Bunny. Ahora, la quinta edición de su serie anual Tiny Desk Latino busca seguir amplificando las voces que están redefiniendo el panorama musical del continente.

Macario Martínez no se quedará atrás y promete una sesión especial, donde no solo interpretará algunos de sus temas más conocidos, sino también nuevas versiones pensadas exclusivamente para darle vida a esta experiencia única.

Qué esperar del Tiny Desk de Macario Martínez

Los detalles del setlist aún no se han revelado, pero este tipo de conciertos sorprenden, pues los artistas ponen especial dedicación y energía a sus eventos. Se espera que el cantautor mexicano sorprenda con un repertorio que combine energía, emoción y autenticidad. La cita será transmitida desde el icónico escritorio de NPR en Washington D. C., y estará disponible a través del canal oficial de NPR Music en YouTube el mismo día del estreno.

¿Estás listo para verlo en acción?

