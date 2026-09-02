¿Por qué Los Ángeles es considerada como la “segunda casa” de BTS?

Esta primera semana de septiembre BTS ha regresado con todo a los escenarios y será en una de sus ÚNICAS residencias, pues la agrupación estará ofreciendo un total de 4 conciertos en Los Ángeles, la ciudad que es considerada como “su segunda casa”.

Te puede interesar: ¿BTS encabezará Coachella 2027? Esto es TODO lo que se sabe

Como bien sabrá el ARMY de todo el mundo, actualmente los Bangtan Boys, Beyond the Scene (BTS) se encuentran promocionando su última producción de estudio y ‘comeback’ titulado “ARIRANG”, por lo que con este tour han preparado la gira más grande de sus carrera y California será testigo del amor de la agrupación por la ciudad.

¿Por qué Los Ángeles es la segunda casa de BTS?

Sí, es sabido que BTS se han convertido en un fenómeno global y que cada país los quisiera tener en sus ciudades todo el tiempo, justo como vimos en la Ciudad de México hace unas semanas, pero la banda desarrollado una conexión especial con la ciudad angelina pues ha sido un punto clave en su formación, crecimiento y desarrollo artístico internacional.

Aunque todo el mundo conoce lo que es el trabajo de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en el K-Pop, pocas personas saben que incluso antes del debut de BTS, Jung Kook había viajado a Los Ángeles con 14 años para formarse en las mejores academias de baile para perfeccionar su estilo.

Pocos meses después, estos se instalaron en la ciudad para grabar el programa que los impulsaría “American Hustle Life”, donde recibieron el apoyo de artistas como Coolio o Warren G, de quienes terminarían tomando elementos de la cultura urbana e incluso ofrecieron conciertos gratuitos.

ARIRANG, el regreso de BTS y California

Como muchos fans sabrán, ARIRANG ha sido quizá uno de los discos más personales de BTS, pero un detalle no menor es que la ciudad de Los Ángeles fue un espacio de retiro creativo para los chicos e incluso se tuvo reportes de que pasaron viviendo algunos meses en una mansión de Beverly Hills para enfocarse en el proyecto después de varios años.