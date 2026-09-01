¿BTS encabezará Coachella 2027? Esto es TODO lo que se sabe

¡Paren todo! Tras el éxito de su gira global ARIRANG WORLD TOUR, y luego ser partícipes del primer espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA, BTS se perfila como uno de los favoritos para encabezar Coachella 2027, según asegura HITS, revista estadounidense especializada en música. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Aquí te contamos TODO lo que se sabe sobre la próxima edición del festival.

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¿Quiénes estarán en Coachella 2027? BTS, Dua Lipa y más encabezan los rumores

Según revelaron fuentes con conocimiento en el tema, BTS es de los artistas que más fuerte suenan para encabezar Coachella 2027. “Goldenvoice [la empresa detrás del festival] está muy entusiasmada y comprometida con BTS, quienes comenzarán una serie de cuatro noches en el SoFi el 1 de septiembre”; revela el insider para el citado medio; mientras que otros nombres que suenan con fuerza incluyen a Dua Lupa y Tame Impala.

De ser cierto, la intérprete de “Training Season” haría historia en el festival con su primer set como solista; mientras que el nombre de Kevin Parker es de los más poderosos en el panorama actual, especialmente tras el éxito de "Dracula" ft. JENNIE y "Loser". Por otro lado, Miley también estaba contemplada como acto principal del evento, sin embargo, la ex-chica Disney habría rechazado la invitación. Se dice que SZA, Oasis y Radiohead también están en negociaciones.

¿Cuándo sale el cartel de Coachella 2027? Fecha de revelación

Anteriormente, el cartel de Coachella solía revelarse en enero de la edición en curso. No obstante, en las últimas ediciones, los organizadores han optado por adelantar la revelación a septiembre. Dicho esto, se espera que el cartel sea publicado de manera oficial a mediados o finales de mes; por lo que no queda más que esperar para conocer qué artistas encabezarán uno de los festivales de música con mayor impacto a nivel global.

¿Cuándo es Coachella 2027?

La 26a edición del Festival de Música y Artes de Coachella Valley - mejor conocido simplemente como Coachella - se llevará a cabo del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2027, siguiendo su ya tradicional formato de dos fines de semana.