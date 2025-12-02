¡BUENAS NOTICIAS a los fans de Bad Bunny! Abrirán nueva sección para sus conciertos en México como parte del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’: Esta es la fecha de venta y los posibles precios de “Los Vecinos”

¡Buenas noticias para los fans de Bad Bunny! Se ha confirmado que sus conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ tendrán nuevas secciones y es que Benito agotó en minutos TODAS sus fechas en México en cuestión de minutos.

Ocesa informó a través de sus redes sociales que cada concierto de Bad Bunny en México tendrá una zona nueva llamada “Los Vecinos”, la cual no estará numerada y que prácticamente será una zona general, lo que ha sido bien recibido por muchos fans que no lograron conseguir boletos para el concierto de Benito.

¿Cómo será la sección de “Los Vecinos” en el concierto de Bad Bunny?

En el mismo comunicado de Ocesa, se notificó que la nueva sección conocida como “Los Vecinos”, los asientos formarán parte del montaje del escenario y que bien será un acceso más en general, pues no contará con beneficios adicionales.

Además de que se confirmara esta nueva sección, se ha compartido el mapa oficial del concierto de Bad Bunny y para sorpresa de muchos y buena suerte de otros, se fijó “La Casita” en General B, o sea que quienes pagaron menos por su entrada, tendrán más cerca al “Conejo Malo”.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de “Los Vecinos” del concierto de Bad Bunny?

A su vez, Ocesa avisó que los boletos estarán a la venta el día miércoles 03 de diciembre en punto de las 2:00 pm, por lo que es importante que te des prisa pues serán MUY reducidos el número de boletos que se venderán para estos conciertos.

Para esta nueva venta no se tendrá preventa o días “escalonados” de acuerdo a las fechas de Bad Bunny en el Estadio GNP, por lo que los nuevos boletos a la venta para lo días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre saldrán a la venta en simultáneo.

¿Qué precio tienen los boletos para Bad Bunny?

De momento tanto Ocesa y TicketMaster se han limitado a revelar el precio de la zona de “Los Vecinos”, por lo que tendremos que esperar hasta la venta de mañana para conocer su precio, aunque se estima que sea similar al de la Sección de General B, la que iba a ser “la más lejana” al escenario principal, la cuál rondó los $2,008 pesos.