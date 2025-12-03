Bad Bunny en México 2025: Fecha y HORA EXACTA para comprar boletos en venta general para la sección Los Vecinos en el Estadio GNP

Este martes se anunció de manera sorpresiva que saldrán a la venta más boletos para todos los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México, siendo noticia que ha emocionado a todos sus fans pues el boricua agotó con una gran facilidad todos los boletos y miles se quedaron fuera de esta gira.

Ocesa confirmó a través de sus redes sociales que se abrió la sección llamada “Los Vecinos”, la cual además de polémica, ha significado boletos para los conciertos de los próximos: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, donde también se dio a conocer el mapa de su escenario en México.

¿A qué hora saldrán a la venta los boletos de Bad Bunny?

Se confirmó que los boletos estarán a la venta a través de la app oficial, el sitio oficial y taquillas de TicketMaster este miércoles 03 de diciembre en punto de las 2:00 pm, en una venta que será más que cotizada pues es la última oportunidad de ver a Bad Bunny en México como parte de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.

Recuerda que TODOS los boletos para las fechas de Bad Bunny se agotaron en cuestión de minutos, y se espera que para la sección de “La Casita” vuelen en un instante, por lo que te deseamos buena suerte.

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de Bad Bunny?

Los boletos de los conciertos de Bad Bunny mantuvieron los mismos precios, los cuales fueron desde los $1,203 hasta los $12,183 pesos.



Pit: $12,183

General A: $4,863

General B: $2,008

Zona GNP: $4,741 - $5,784

Verde B: $3,155 - $3,722

Naranja B: $2,557 - $2,914

Verde C: $1,935 - $2,129

Naranja C: $1,093 - $1,203

Para esta nueva sección conocida como “Los Vecinos” se espera que las entradas tengan un precio similar al ge General B, debido a la lejanía de la zona con “La Casita”, aunque de momento no es oficial.