Muere querida influencer a los 17 años en terrible accidente de helicóptero, viajaba con su mamá y su abuela

El mundo del espectáculo se viste de luto por el temprano fallecimiento de una influencer colombiana que se encontraba de paseo en Brasil. Sofía Murillo tenía 17 años y lo que era una experiencia única de viaje por los cielos, terminó en un terrible accidente que la mató junto con su madre y su abuela. El resto de la familia también viajaría en helicóptero minutos después.

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¿Qué le pasó a Sofía Murillo, influencer colombiana recientemente fallecida?

La creadora de contenido pagó un viaje en helicóptero para sobrevolar el Cristo Redentor en Brasil, sin embargo en un punto del traslado la aeronave perdió el control y se estrelló en una zona boscosa de Río de Janeiro. Según los medios brasileños, los bomberos llegaron al sitio, pero fue muy tarde pues el fuego ya estaba consumiendo el vehículo.

Los cuerpos de auxilio arribaron al sitio cerca de las 11:11 del 8 de agosto, día del deceso. Ante eso, incluso tuvieron que contener un incendio que se propagaba tras el accidente. Sofía Murillo paseaba en ese momento con su madre, su abuela y el viaje era dirigido por un piloto. Todos perdieron la vida y la compañía responsable de dichos paseos turísticos, indicó que todo estaba en regla y las investigaciones siguen en curso.

Incluso, otros 3 familiares de la influencer estaban de vacaciones junto con las 3 personas que arribaron al viaje de helicóptero. Según las declaraciones del tío de Sofía, ellos también vivirán la experiencia aérea después de terminado el traslado de la influencer, la madre y la abuela. Lamentablemente, el cambio de planes terminó con un destino fatal.

¿Quién era Sofía Murillo, influencer colombiana?

Con 17 años, Sofía estaba instalada entre el gusto de cerca de 250, 000 seguidores en Instagram y otros 208, 000 en TikTok. Se dedicaba al mundo de la belleza, recomendando productos, dando opiniones de cosméticos y haciendo tutoriales de cómo usar algunos elementos para maquillaje. La comunidad digital hoy lamenta la partida de la influencer, que partió de manera terrible a corta edad.