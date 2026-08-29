Rosalía sube a “Sol Y Renata” al confesionario durante su concierto en la Ciudad de México “Tres es el número divino”

Estanoche Rosalía volvió a convertir su concierto en Ciudad de México en un espacio para las confesiones y en esta ocasión lo hizo al llevar a Sol a Renta, a dos creadoras de contenido a quienes presentó rodeada de aplausos, pues Rosalía aseguró que "Tres es el número divino".

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¿Qué se sabe sobre el concierto de Rosalía de hoy 28 de agosto del 2026?

Hoy 28 de agosto del 2026, la intérprete española Rosalía ofreció un concierto dentro del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su LUX Tour, con la apertura de puertas a las 18:00 horas y el inicio del show a las 20:00 horas. Dentro de esta gira, la artista interpreta temas de su nuevo álbum LUX (como "Reliquia" y "Porcelana") dando vida a un segmento en el que interactúa directamente con el público dentro de su segmento "El confesionario".

¿Quiénes fueron los invitados de hoy 28 de agosto del 2026 al concierto de Rosalía?

Las invitadas de esta noche en el concierto de Rosalía, de acuerdo con lo que se ha reportado en redes sociales, fueron las creadoras de contenido Renta y Sol, quienes compartieron un gran momento junto a la cantante española este 28 de agosto del 2026.

¿Qué se sabe sobre la gira de conciertos LUX Tour, de Rosalia?

El LUX Tour se presentó como la cuarta gira mundial de Rosalía, la cual fue producida por Live Nation para promocionar su álbum Lux (2025) a través de 58 conciertos por Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Esta gira destaca por su propuesta teatral maximalista dividida en cuatro actos temáticos, incluyendo un "confesionario" interactivo con el público y un vestuario de alta costura diseñado por José Carayol con piezas de Dior y Ann Demeulemeester. Actualmente, la gira se encuentra dentro de Latinoamérica con un cierre previsto para su cierre definitivo a mediados de septiembre del 2026.

