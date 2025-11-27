Sorpresa para el Mundial 2026: Maná y Alejandro Fernández darán concierto GRATIS en este emblemático lugar de México

Maná y Alejandro Fernández darán un concierto gratuito para celebrar la primera semana del Mundial 2026 en uno de los lugares más emblemáticos de México: La Minerva, en Guadalajara. Aquí te contamos todos los detalles que se saben del espectáculo y cómo asistir.

Durante la conferencia matutina de este jueves 27 de noviembre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó el arranque de sorpresas rumbo al Mundial 2026, entre ellas un concierto imperdible de estos artistas jaliscienses.

Cuándo es el concierto de Maná y Alejandro Fernández por el Mundial 2026

Aunque aún faltan detalles por afinar, se prevé que el concierto de Maná se realice el miércoles 17 de junio de 2026. El día y la hora aún podrían modificarse, pero todo apunta a que será antes del segundo partido de la Selección Mexicana, con el fin de iniciar la emoción y apoyo para el equipo local.

Con motivo del #Mundial2026, Maná y Alejandro Fernández, artistas tapatíos importantes, se presentarán en la Glorieta Minerva, así lo confirmó el gobernador de #Jalisco, @PabloLemusN #Importante #MantenteInformado pic.twitter.com/nlmrqr4sPk — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) November 27, 2025

En cuanto al show de Alejandro Fernández, todavía no hay una fecha definida, ya que continúan en negociaciones para concretarlo.

Dónde será el concierto de Maná y Alejandro Fernández por el Mundial 2026

El concierto de Maná está confirmado en La Glorieta Minerva, uno de los monumentos más representativos de Guadalajara, con la diosa romana al centro, obra del escultor Joaquín Arias. La glorieta se ubica sobre Av. Ignacio L. Vallarta.

Además, este espacio está en plena renovación, por lo que su “estreno” con un concierto de esta magnitud será una verdadera sorpresa.

El show de El Potrillo no está confirmado para el mismo sitio, aunque no se descarta que pueda realizarse allí.

(CANVA/Gobierno de Jalisco) Actualmente, La Minerva de Guadalajara está en remodelación.

Estos conciertos son solo parte de los espectáculos que la ciudad prepara para celebrar el Mundial 2026, evento para el cual el Estadio Akron es sede oficial de la FIFA.

Así que será un gran momento para visitar Guadalajara, disfrutar del ambiente mundialista y aprovechar para conocer sus Pueblos Mágicos y su gastronomía. ¿Qué más se puede pedir?