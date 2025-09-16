Por si te lo perdiste: Caifanes dará otro concierto GRATIS en esta fecha de septiembre

Caifanes, la banda que le puso letra y sonido a toda una generación, regresa a Zacatecas para un concierto gratuito que promete ser inolvidable. Así que, si te perdiste su última presentación en CDMX, no te preocupes; aquí te decimos la fecha.

¿Cuándo y dónde tocará Caifanes gratis?

Caifanes volverá a conectar con su público zacatecano este miércoles 17 de septiembre en el Multiforo de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA 2025).

El evento es completamente gratuito, como parte del cartel estelar del Teatro del Pueblo, y sin duda será uno de los más esperados de todo el festival.

Instagram/CaifanesMex Caifanes se presentará gratis en la Fenaza 2025

En el marco de la FENAZA —que se celebra del 5 al 21 de septiembre—, Caifanes compartirá escenario con otros artistas como Miguel Bosé, Emmanuel, El Malilla, Dread Mar-I y Los Terrícolas. Un cartel ecléctico que combina nostalgia, baile y mucho corazón.

¿Qué canciones tocarán Caifanes en Zacatecas?

Aunque no hay un setlist confirmado, es casi seguro que suenen clásicos como “Afuera”, “La célula que explota”, “Viento”, “Aquí no es así" y más himnos del rock. Basta ver sus shows recientes para intuir que la banda trae un repertorio potente, cargado de emoción y de esa energía que solo ellos saben provocar.

Y es que Caifanes no se detiene: actualmente están en plena gira internacional, con fechas confirmadas en ciudades de Canadá y Estados Unidos.

De hecho, vienen de presentarse en Vancouver, Edmonton, Calgary y Toronto, y seguirán con conciertos en Las Vegas, Arizona y California antes de pisar Zacatecas.

¿Qué ver en la FENAZA 2025 además de Caifanes?

La Feria Nacional de Zacatecas 2025 viene con todo: juegos mecánicos, pabellones minero, gastronómico, agropecuario y artesanal; además de actividades para toda la familia. En el Palenque se presentarán Julión Álvarez y Alfredo Olivas, con precios accesibles para todo público.

Facebook/Caifanesmx Caifanes en concierto

El secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, aseguró que las carreteras hacia Zacatecas son seguras y que trabajan de manera coordinada con Protección Civil para que todo se lleve a cabo con orden y tranquilidad.

Así que no hay pretextos: si estás cerca, prepárate para cantar a todo pulmón con una de las bandas más importantes de la música latina.