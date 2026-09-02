Training Season: significado y de qué trata la canción de Dua Lipa para manifestar al amor de tu vida
Training Season de Dua Lipa se ha convertido en la canción por excelencia para manifestar amor; pero ¿sabes de dónde surgió la tendencia? Conoce el significado de este sencillo.
Si has scrolleado por TikTok, Instagram o Facebook, seguro te has encontrado más de un video de personas “manifestando” al amor de su vida al ritmo de Training Season de Dua Lipa. A más de dos años de su lanzamiento, la canción de la británica ha regresado a los primeros lugares de los charts musicales gracias a esta tendencia; pero ¿sabes de dónde surgió y cuál es el verdadero significado detrás de este fenómeno que se ha apoderado de las redes sociales? Aquí te contamos todo lo que debes saber antes de empezar con tu manifestación.
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Significado de Training Season de Dua Lipa
La canción fue escrita por Dua Lipa tras una mala racha amorosa, justo después de terminar su relación con el director francés Romain Gavras, con quien mantuvo un noviazgo de cerca de un año. Si bien la intérprete de Levitating estaba dispuesta a disfrutar de su soltería al máximo, las citas desastrosas fueron la gota que derramó el vaso.
“A la mañana siguiente de una cita llegué al estudio y Caroline y Tobias me preguntaron cómo me había ido, e inmediatamente declaré: "¡SE ACABÓ LA TEMPORADA DE ENTRENAMIENTO!"”; recuerda Dua para Attitude. “[La canción] Se trata de esa sensación de estar harta de explicarle a la gente, sobre todo a los hombres, cómo ligar contigo. También se trata de que mi temporada de entrenamiento ha terminado y de que he crecido con cada experiencia. Nunca me había sentido tan segura, lúcida ni empoderada. Dejas de buscar a los aprendices y te interesa más tener a alguien que esté donde estás y con quien crecer”.
Tras el lanzamiento del sencillo, Dua conoció a su actual esposo, el actor Callum Turner, con quien ha demostrado tener una química inigualable; lo que desató esta tendencia de “manifestar” al amor de tu vida al ritmo de Training Season.
Letra completa de Training Season de Dua Lipa
A continuación, te compartimos la letra completa de esta canción que no sólo fue un éxito en ventas, sino que también ha tenido un resurgimiento en redes sociales gracias a esta viral tendencia:
Are you
Someone that I can give my heart to?
Or just the poison that I'm drawn to?
It can be hard to tell the difference late at night
Play fair
Is that a compass in your nature?
Or are you tricky? 'Cause I've been there
And, baby, I don't need to learn my lesson twice
But if you really wanna go there
You should know I
Need someone to hold me close
Deeper than I've ever known
Whose love feels like a rodeo
Knows just how to take control
When I'm vulnerable
He's straight talking to my soul
Convеrsation overload
Got me feeling vertigo
Arе you somebody who can go there?
'Cause I don't wanna have to show ya
If that ain't you, then let me know, yeah
'Cause training season's over
(Training season's over)
I tried
To see my lovers in a good light
Don't wanna do it just to be nice
Don't wanna have to teach you how to love me right
I hope
It hits me like an arrow
Someone with some potential
Is it too much to ask for?
Who understands I
Need someone to hold me close
Deeper than I've ever known
Whose love feels like a rodeo
Knows just how to take control
When I'm vulnerable
He's straight talking to my soul
Conversation overload
Got me feeling vertigo
Are you somebody who can go there?
'Cause I don't wanna have to show ya
If that ain't you, then let me know, yeah
'Cause training season's over
Can you compete? Now is your time
Run when you hear that whistle blow
Are you on my team or stuck on the sidelines
Waiting for someone to tell you to go?
For someone to tell you to go
You should know I
Need someone to hold me close
Deeper than I've ever known
Whose love feels like a rodeo
Knows just how to take control
When I'm vulnerable
He's straight talking to my soul (If that ain't you, then let me know, yeah)
Conversation overload
'Cause training season's over
'Cause training season's over
Training season's over
Training Season de Dua Lipa - Traducción al español
De igual manera, te dejamos su traducción al español:
¿Eres alguien a quien pueda entregarle mi corazón?
¿O simplemente es el veneno el que me atrae?
Puede ser difícil notar la diferencia a altas horas de la noche
Juega limpio
¿Es eso una brújula en tu naturaleza?
¿O eres un tramposo, porque yo he estado allí?
Cariño, no necesito aprender esa lección dos veces
Pero si realmente quieres ir allí
Deberías saber que yo
Necesito a alguien que me abrace
Más profundo de lo que jamás he conocido
Cuyo amor se siente como un rodeo
Que sepa cómo tomar el control
Cuando esté vulnerable
Que hable directamente con mi alma
Sobrecarga de conversación
Que me haga sentir vértigo
¿Eres alguien que pueda ir allí?
Porque no quiero tener que mostrártelo
Si ese no eres tú, entonces házmelo saber
Porque la temporada de entrenamiento ha terminado
(La temporada de entrenamiento ha terminado)
Lo intenté
Para ver a mis amantes con buena luz
No quiero hacerlo solo para ser amable
No quiero tener que enseñarte cómo amarme bien
Espero que me golpee como una flecha
Alguien con algo de potencial
¿Es demasiado pedir?
Quién entiende que yo
Necesito a alguien que me abrace
Más profundo de lo que jamás he conocido
Cuyo amor se siente como un rodeo
Que sepa cómo tomar el control
Cuando esté vulnerable
Que hable directamente con mi alma
Sobrecarga de conversación
Que me haga sentir vértigo
¿Eres alguien que pueda ir allí?
Porque no quiero tener que mostrártelo
Si ese no eres tú, entonces házmelo saber
Porque la temporada de entrenamiento terminó
¿Puedes competir? Ahora es tu momento
Corre cuando escuches ese silbido
¿Estás en mi equipo o atrapado al margen,
esperando que alguien te diga que te vayas?
¿Para que alguien te diga que te vayas?
Deberías saber que yo
Necesito a alguien que me abrace
Más profundo de lo que jamás he conocido
Cuyo amor se siente como un rodeo
Que sepa cómo tomar el control
Cuando esté vulnerable
Que hable directamente con mi alma
Sobrecarga de conversación
Que me haga sentir vértigo
Porque la temporada de entrenamientos terminó
Porque la temporada de entrenamientos terminó
Se acabó la temporada de entrenamiento