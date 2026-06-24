Fans de Gears of War en polémica; revelan la trama principal de la película live action y divide opiniones

Los fans del Live Action de Gears of War volvieron a colocar en el centro de la conversación digital al filme, después de que se comenzaran a revelar supuestos detalles sobre la trama principal, la cual para algunos ha sido considerada como una opción para expandir el universo de la saga, mientras que para algunos otros puede ser un desacierto.

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¿Qué se sabe sobre la trama de la película live-action de Gears of War?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la adaptación de Gears of War avanza de la mano de Netflix, con una producción que se planea como punto de partida de la historia de Marcus Fénix y su escuadrón. No obstante, lo que ha comenzado a llamar la atención es el hecho de que la película dirigida por David Leitch ('John Wick') va a marcar distancia con los videojuegos para narrar los orígenes de ese mítico pelotón que marcó época en las primeras entregas de la saga.

La película ‘GEARS OF WAR’ de David Leitch seguirá la historia de origen del Escuadrón Delta mientras comienzan a librar una guerra por la supervivencia contra los Locust.



Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/Jqypn8n43I — El Gamer Informado (@AllConsoleFan) June 22, 2026

Por lo que ahora de manera oficial se puede señalar que Gears of War marcará distancia con una historia de orígenes que será el punto de partida de la saga. Por lo que se puede asegurar que en el live-action se presentará como el Escuadrón Delta, y vivirá sus primeros enfrentamientos contra los Locus.

¿Qué esperan los fans de Gears of War sobre la película live-action?

Ante lo declarado de manera oficial sobre la trama de la película live-action Gears of War, los fans de la saga han comenzado a polarizar la conversación, pues mientras algunos señalan que se trata de una buena apuesta contar los orígenes del equipo desde cero, para algunos otros la separación directa de la historia de los videojuegos es una apuesta incierta.

Por lo que ahora solo será cuestión de tiempo para que se den más detalles sobre una de las películas inspiradas en videojuegos más esperadas de los últimos años.