Todo lo que debes de saber sobre el Gears of War: Reloaded, un videojuego clásico

¡Por fin! Todo lo que sabemos sobre Gears of War: Reloaded, el tan esperado relanzamiento de uno de los videojuegos shooters que marcaron a toda una generación y que llegará para PlayStation 5.

Ya sea que prefieras jugar esta épica historia en solitario, Lucha en Versus, en multijugador cooperativo en casa o en línea, este clásico vuelve y emociona a todos los fans de la saga que tienen PS5.

¿Qué tiene de emocionante este relanzamiento?

Habiendo salido en el ya lejano 2006, este videojuego es el primer título de la saga disponible en PlayStation 5, además de Xbox Series X|S, PC (Windows y Steam) y Xbox Cloud Gaming, el cuál está disponible a partir de hoy, 26 de agosto del 2025.

Su modo cooperativo en pantalla dividida para campaña puede albergar hasta a 8 jugadores en modo Versus Multijugador, asegurándote horas y horas de diversión.

Ofrece juego cooperativo en pantalla dividida para la campaña y hasta 8 jugadores en modo versus multijugador.

Esta entrega definitivamente es para veteranos que buscan revivir viejas glorias de la saga con mejoras visuales y rendimiento moderno.

¿De qué trata esta historia de Gears of War?

Si hace muchos años que jugaste este gran título de Gears of War, te refrescaremos un poco la memoria y te daremos un poco de contexto gratis:

El planeta se encuentra en ruinas luego de que han pasado 14 años de una invasión de monstruos subterráneos. Un recluso agonizante llamado Marcus Fenix, es liberado por su mejor amigo y excompañero de escuadrón, Dominic Santiago.

Este par debe de trabajar con otros miembros del escuadrón Delta para derrotar a la amenaza de los Locust y salvar a la humanidad de la extinción total.