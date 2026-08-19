Hacker de Rockstar AMENAZA con filtrar el final de GTA 6, estas son sus demandas
Un grupo detrás de las recientes filtraciones lanzó nuevas exigencias a Rockstar mientras continúan apareciendo imágenes del juego.
GTA 6 no ha dejado de dar de qué hablar y ahora se encuentra de nuevo dentro del centro de la polémica tras darse a conocer supuestas nuevas amenazas por el grupo CyberLeek, quienes han advertido que de no cumplirse sus exigencias, filtrarán el final del esperado videojuego.
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