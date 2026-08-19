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Hacker de Rockstar AMENAZA con filtrar el final de GTA 6, estas son sus demandas

Un grupo detrás de las recientes filtraciones lanzó nuevas exigencias a Rockstar mientras continúan apareciendo imágenes del juego.

Hacker de Rockstar AMENAZA con filtrar el final de GTA 6, estas son sus demandas
Hacker de Rockstar AMENAZA con filtrar el final de GTA 6, estas son sus demandas|GTA 6 -Rockstars - Canva - Pexels

Escrito por: Hugo Pantoja

GTA 6 no ha dejado de dar de qué hablar y ahora se encuentra de nuevo dentro del centro de la polémica tras darse a conocer supuestas nuevas amenazas por el grupo CyberLeek, quienes han advertido que de no cumplirse sus exigencias, filtrarán el final del esperado videojuego.

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