7 juegos que se revelaron en el Showcase de Xbox que no te puedes perder, ¿cuál se estrena primero, Halo o Gears of War?

El Showcase de Xbox se dio este domingo 7 de junio de 2026 donde se revelaron los nuevos títulos que llegarán este mismo año y los que saldrán en el 2027, entre los juegos más importantes destacan los de Halo y el Gears of War, dos de los más esperados por todos los gamers, por lo que te diremos las fechas de su lanzamiento.

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¿Cuándo se estrena Halo y Gears of War?

El Gears of War: E-Day llega el 6 de octubre de 2026, mientras que, el nuevo título de Halo: Campagn Envolved estará disponible a partir del 28 de julio de 2026. The Gilder Scrolls Online: Return of the Thieves Guid se estrena el 8 de julio de 2026 Age of Empires: Raiders of the North se estrena este 2026 Doom the Dark Ages Revelations estará disponible el 7 de julio de 2026 Join US se estrenaría hasta el 2027 Wo Long 3 Wings of Ember estará disponible hasta el año 2027 Metro 2039 llega hasta febrero del 2027 Fable estará disponible hasta el 23 de febrero del 2027

Halo y Gears of War son los videojuegos más esperados por estas razones

Gears of War y Halo son dos títulos que marcaron la adolescencia de quienes crecieron con el inicio de estas franquicias. Es importante señalar que, para que estos proyectos pudieran seguir avanzando tuvieron que ver de nuevo al pasado para hacerles recordar a algunos Gamers sus años cuando se la pasaban jugando horas y horas en el Xbox 360.

Gears of War E-Day es un juego nuevo, y en lugar de contar una historia totalmente distinta, The Coalition optó por regresar al pasado con una precuela, donde los jugadores podrán manipular Dominic Santiago y a Marcus Fenix durante el Emergence, fecha en la que los Locust decidieron subir e invadir la superficie.

En el avance se puede observar una atmósfera más aterradora, oscura, y humana, la cual se enfoca en la desesperación del primer contacto. En esta entrega se pueden ver varios escenarios que serán destruidos, y sobre todo, a Locust nunca antes vistos, más peligrosos y sobre todo, una iluminación hiperrealista.

Halo: Campaign Envolverd llega con una reestructuración total, la saga vuelve con un prometedor remake del primer título, con ello, los jugadores podrán retornar a los pasillos de la icónica instalación con el famoso Jefe Maestro, pero reconstruido, el cual será un videojuego bastante atractivo para los Gamers más veteranos.

