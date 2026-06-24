⁠A partir de esta edad NO PODRÁN jugar GTA 6: esta es la clasificación del próximo juego de Rockstar Games

Sin lugar a dudas, GTA 6 se ha colocado como uno de los lanzamientos más esperados del año. No obstante, lo que ha comenzado a generar controversia es el reciente señalamiento de que el juego no será apto para todas las edades.

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¿Qué se sabe sobre las restricciones de edad del nuevo GTA 6?

Es importante señalar que hasta ahora, de manera oficial, GTA 6 será para mayores de 17 años (ESRB) y PEGI 18, esto debido a su contenido explícito. No obstante, lo que ha comenzado a dar de qué hablar es la supuesta implementación de sistemas de verificación de edad obligatorios que requieren el uso de identificaciones oficiales para cumplir con las normativas internacionales de protección en línea.

¿Qué tienes que saber sobre las restricciones de edad?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la clasificación oficial del juego es para mayores de 17 años en la mayoría de los países; esto debido al alto contenido de violencia, lenguaje soez y temáticas maduras.

Para prevenir el uso indebido del título, el juego pretende implementar una verificación en línea; para poder acceder a las modalidades multijugador, deberá ser necesario comprobar la mayoría de edad mediante la de documentos o identificaciones oficiales.

De la misma manera, se ha mencionado que la implementación de medidas estrictas responde a leyes de seguridad digital y protección al menor, principalmente activas en Reino Unido y Australia.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo GTA 6?

Hasta el momento, Rockstar Games ha señalado que el nuevo Grand Theft Auto VI (GTA 6) saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre del 2026, esto principalmente para consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Es importante señalar que recientemente la comunidad digital ha comenzado a alertar sobre unos supuestos fraudes relacionados con una beta anticipada del juego, por lo que es importante corroborar el medio de compra si quieres adquirir una copia del juego.