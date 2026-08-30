Iron Man: filtran gameplay del videojuego que iba a llegar en 2010 y nunca vio la luz

Puede que no supieras, pero hace años hubo planes para sacar un videojuego de Iron Man. Este era desarrollado por Avalanche Studios para PlayStation 3 y Xbox 360. El ambicioso juego que comenzó a ser desarrollado en 2010 vio la luz hace unos días luego de que filtraran algunas imágenes del gameplay en un foro de Reddit. El título nunca llegó a anunciarse oficialmente mientras estuvo en producción, pero ahora estas imágenes permiten conocer un poco de lo que habría sido una de las adaptaciones más ambiciosas de Marvel de aquella generación.

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¿Cómo era el videojuego de Iron Man de Avalanche Studios?

Algo que llamaba mucho la atención de este proyecto es que apostaba por una fórmula de mundo abierto y acción, muy cercana al estilo que Avalanche Studios había desarrollado en Just Cause. Los videos mostraban a Tony Stark desplazándose por escenarios amplios, enfrentando enemigos desde el aire y utilizando diferentes armas de su icónico traje.

[LEAK] Footage from Avalanche Studios cancelled ‘IRON MAN’ game. pic.twitter.com/3cvUmPOygF — GameVerse (@TheGameVerse) August 25, 2026

¿Qué se podía hacer como Iron Man?

Aunque las imágenes muestran una versión temprana, es evidente que con Iron Man podías volar con mucha libertad por el mundo. Además, podías utilizar rayos repulsores, misiles, proyectiles instalados en las muñecas y el rayo del pecho para enfrentarte a soldados y vehículos enemigos.

¿Por qué cancelaron el juego de Iron Man?

El proyecto estuvo algunos años en desarrollo, pero desafortunadamente tuvo que ser cancelado. Durante un tiempo no se supo nada del proyecto, pero en 2022, Christofer Sundberg, cofundador de Avalanche Studios, confirmó que el videojuego existió y explicó que problemas contractuales y diferencias creativas terminaron afectando su desarrollo.

¿Habrá un nuevo videojuego de Iron Man?

Cabe señalar que esto no significa que Marvel abandonara la idea de trabajar un proyecto del personaje de forma definitiva. EA Motive trabaja actualmente en un nuevo videojuego de Iron Man para un jugador, pero se desconocen detalles sobre la propuesta en la que están trabajando.