Marvel’s Wolverine sorprende con un ESPECTACULAR tráiler de historia; ¿Que villanos aparecen?

Recientemente, Insomniac Games sorprendió a todos los gamers, con el nuevo y esperado tráiler de historia de Marvel’s Wolverine, con el que amplió las expectativas al dar un vistazo más profundo a la próxima aventura protagonizada por Logan. ¿Pero de qué va la nueva historia y cuáles serán los villanos a vencer?

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¿Qué se sabe sobre el nuevo tráiler de historia de Marvel’s Wolverine?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, en el nuevo tráiler compartido por Insomniac Games para Marvel’s Wolverine, se puede ver a Lady Deathstrike como amenaza; insinúa una alianza con Sabretooth. Además, dentro de este universo, se plantea un mundo en donde los X-Men no existen y en el que Wolverine, Mystique y Sabretooth forman el Equipo X junto con Nathanial Essex para proteger a los mutantes.

Además, dentro de esta actualización, es posible ver a Bolivar Trask y Trask Industries como los villanos principales, mientras que Lady Deathstrike también aparece como la líder de The Hand (La Mano). No obstante, también se ha señalado que Sabretooth (Dientes de Sable), Lady Deathstrike, Omega Red y el científico Bolivar Trask, serán algunos de los personajes a vencer a lo largo de la historia.

Dentro de la trama, también se deberán vencer a mercenarios cibernéticos conocidos como los Reavers (Cosechadores), cazadores de mutantes conocidos como los Sentinelas de Trask Industries, y a la conocida orden de asesinos de La Mano.

¿Cuándo sale y cuál será el costo del nuevo Marvel’s Wolverine?

De manera oficial, el nuevo Marvel's Wolverine, saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre del 2026 para PlayStation 5, y de acuerdo a lo que se sabe, tendrá un costo de 69.99 dólares, lo que equivale aproximadamente a 1,499 pesos mexicanos.