Revelan nuevos detalles de GTA 6: Vistazo Extendido; estará dividido en TRES partes

¡Las nuevas noticias no dejan de llegar! Ahora se ha dado a conocer que el 'vistazo extendido' del GTA 6 estará divido en 3 partes o episodios. Los rumores explican que el episodio 1, tendrá una duración de 23 minutos y 37 minutos; el episodio 2 su duración es de 24 minutos y 41 segundos, mientras que el tercer episodio es de 6 minutos y 47 segundos (siendo el más corto de todos).

Aunque es un anuncio que sorprendió a todos, hasta el momento no se ha confirmado la información, por lo que es solamente un chisme de la 'miniserie' en la web. Quien publicó los detalles pide que lo compartido sea tomado como un "grano de sal", ya que todo podría resultar completamente falso.

¿Cuándo tenía que salir GTA 6?

Muchos están ansiosos por disfrutar del GTA 6, un videojuego que trae grandes expectativas para sus usuarios. Inicialmente se tenía contemplado que estuviera disponible para el 26 de mayo del 2026; sin embargo, su lanzamiento se pospuso hasta el 19 de noviembre del 2026.

Para explicar el importante retraso, se mencionaba que era para pulir ciertos aspectos del juego, con la finalidad de que los usuarios pudieran disfrutar de una mejor experiencia, prometiendo que estaban buscando la excelencia.

¿Cuánto costará en México el GTA 6?

Por un lado, el GTA 6 de Xbox, la versión estándar va a tener un costo de mil 499 pesos, mientras que el 'Ultimate Edition' estará disponible en mil 879 pesos.

Para los usuarios de PlayStation, solamente va a estar disponible para el PS5, la versión estandar se podrá conseguir a partir de los 79.99 dólares, pero el 'Ultimate Edition' se puede encontrar en 99.99 dólares.

No olvides que el vistazo extendido, estará disponible en una plataforma de streaming desde el 27 de agosto a las 3 de la tarde, pero podrás verlo completamente gratis en YouTube el mismo día pero a partir de las 9 de la noche.