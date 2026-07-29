“Spider-man: Brand New Day” estará en Fortnite con NUEVAS actualizaciones para los jugadores

Ante el estreno de "Spider-Man: Brand New Day", muchos están ansiosos por poder ver la nueva película, en especial por la presencia de ciertos actores inesperados, además de seguir con la actuación de Tom Holland como el joven superhéroe.

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Sin embargo, los amantes de Fortnite han sido sorprendidos, ya que se les anunció la llegada de nuevas actualizaciones del héroe arácnido, una gran noticia para los jugadores. Detallaremos cuáles son las nuevas novedades que llegarán.

¿Qué actualizaciones habrá en Fortnite?

Mediante varias publicaciones y un video, Fortnite se ha encargado de informar a sus jugadores las nuevas actualizaciones que tendrá ante su colaboración con "Spider-Man: Brand New Day", siendo una gran oportunidad para los amantes del universo de Marvel.

Dentro de las novedades que tendrá, se destaca la presencia de una nueva skin, llevando el nuevo traje que se usa en el filme, al que se le puede colocar o quitar la máscara, además de contar con los personajes nuevos de Hulk y Punisher. Por si fuera poco, se confirma el regreso de Web Shooter o lanzatelarañas para desplazarse. Para los fanáticos, se viene la esperada llegada de "Spider-Man Sprite".

Aunque son muchas actualizaciones las que se tendrán, los usuarios esperan tener más sorpresas, con las que puedan disfrutar aún más de sus horas de juego. El más esperado es el "Spider-Man Sprite", ya que son muchos comentarios los que aplauden su aplicación a las partidas.

¿Cuándo se estrenan las nuevas skins?

Todos los jugadores de Fortnite deben prepararse, ya que se espera que el 30 de julio del 2026 se agreguen las nuevas actualizaciones a la web, justamente un día después de estrenarse en los cines, permitiendo que los usuarios disfruten de las mejoras.

Esperemos que en el día del estreno se den a conocer más actualizaciones de "Spider-Man: Brand New Day", logrando descubrir todas las sorpresas que se tienen para los usuarios amantes del famoso juego. Cuéntanos, ¿qué novedad es la que más te emociona?