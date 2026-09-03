Until Dawn 2: fecha de lanzamiento y TODO lo que se sabe del siguiente gran videojuego de terror de PlayStation

¿Eres fan del videojuego Until Dawn? Bueno, tenemos excelentes noticias para ti ya que recientemente se reveló que la edición número de dos esta próxima a estrenarse, misma que se podrá jugar en la consola PlayStation 5. A continuación te compartimos toda la información que se tiene hasta el momento.

Until Dawn 2: ¿Cuando se estrena el videojuego?

De acuerdo con la información que se ha compartido en el blog de PlayStation, el videojuego verá la luz el próximo 28 de enero de 2027. Sin embargo, la apretura de preventa estará disponible a partir de este próximo 10 de septiembre de 2026, cabe mencionar que las verisones disponibles serán dos; edición estándar y Digital Deluxe.

Until Dawn 2: ¿Qué novedades tendrá el videojuego?

Una de las novedades de este videojuego son los elementos que se han incluido en cada versión; por ejemplo, en la edición estandar se incluye un atuendo clásico de Until Dawn, un traje de vacaciones de la isla de Akishima y varias figuras coleccionables de Dr. Hill que podrán encontrarse a lo largo de la historia del juego. Por su parte, respecto a la edición digital, esta tendrá un paquete Y2K Neon Vibes, el cual incluirá nuevos atuendos para los ocho miembros de Dead True.

Until Dawn 2: ¿De qué tratará el videojuego?

Este videojuego, el cual ha sido desarrollado por el estudio Firesprite, tendrá como protagonistas a "Dead True", quienes son un grupo de jóvenes creadores de contenido y "supuestos cazafantasmas" que descubren que su contendio paranormal eran solo montajes. Sin embargo, harán un viaje a una isla remota y abandonada de Akishima para grabar contenido viral, sin embargo, lo que los personajes no saben es que quedarán atrapados y vivirán un momento lleno de terror de forma real.

Ya se encuentra el primer adelando en un tráiler que promete momentos llenos de intensidad y suspenso además de que cuenta con escenas fuertes donde incluso la sangre predomina y momentos llenos de tensión entre el grupo de creadores.