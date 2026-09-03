Dave Bautista presume su GRAN estado físico para su papel como Kratos en la serie de God of War

Hace unas semanas que se confirmó que el ex luchador Dave Bautista había sido elegido para interpretar a Kratos en la serie live-action de God of War, lo que en seguida emocionó a miles de fanáticos, pues en los últimos años este ha sido uno de los actores con mayor desarrollo dentro de las grandes producciones.

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Si bien, Dave actualmente tiene 57 años, ha lucido su gran estado físico como en sus mejores años, dejando ver que "viejos solo los montes", pues si algo ha caracterizado al actor desde su paso en la lucha libre es su imponente musculatura y aunque este afirmó haber bajado volumen para ampliar su rango actoral, parece que ha vuelto a lucir increíble.

Batista muestra su increíble físico para la serie de God of War

Hace unas horas el actor mostró un video en el que mostró sus músculos, dejando ver que se encuentra en un gran estado físicamente hoy por hoy, e incluso bromeó un poco con lo que ha sido esta nueva preparación en su posteo:

“3a semana en el entrenamiento de pesas otra vez. 2 meses más para llegar a donde tengo que estar. ¡Como montar en bicicleta!”.

Con esto, “El Animal”, ha dejado ver que las filmaciones de este nuevo proyecto que adaptará la vida de Kratos está a pocos meses de iniciar, levantando las expectativas de propios y extraños.

¿Cuándo se estrena la serie de God of War?

Si bien, el rodaje había iniciado a inicios de 2026, el actor que había sido elegido originalmente para dar vida a Kratos, Ryan Hurst sufrió una fuerte lesión en el bícep durante la filmación, por lo que tuvo que abandonar el proyecto retrasando considerablemente la producción.

Por ahora se espera que la serie se estrene a finales de 2027 o incluso en el primer semestre de 2028, pues tanto el actor como la producción han tenido que hacer ajustes de agenda para que las filmaciones avancen pronto y terminen en abril de 2027 ya que se planea trabajar las primeras dos temporadas de manera continua.