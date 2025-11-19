Día Internacional del Hombre: Ellos algunos de los hombres más queridos del entretenimiento
¡En el Día Internacional del Hombre, estos son algunos de nuestros personajes favoritos!
Este miércoles 19 de noviembre estamos celebrando el Día Internacional del Hombre, el cuál a decir verdad cada año va ganando mayor popularidad dentro de todo el mundo, pues se ha centrado en abordar temas como la salud, resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su entorno y en la sociedad.
Si bien, este tipo de días también se ha destacado por promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento, hablaremos de algunos de los personajes de la televisión que nos han dado grandes momentos.
- Hal Wilkerson: A lo largo de la serie de Malcolm hemos visto a Hall dándolo todo como papá, esposo e incluso con sus ocurrencias, mismas que lo han llevado a cientos de problemas y también aventuras, donde en cada ocasión no ha dudado en apoyar a su familia y sobre todo, seguir sus convicciones.
- Homero Simpson: Homero es un caso especial… Sabemos que no es el personaje más listo, o que tenga los mejores valores, pero al final del día, éste siempre encuentra el modo de arreglar las cosas, no por nada los hemos visto noche tras noche a lo largo de las décadas.
- Gokú: A lo largo de los años, Gokú se ha convertido en un símbolo de esperanza, valentía y esfuerzo, donde además de dar lo mejor de sí mismo en cada adversidad, ha inspirado a varias generaciones a través de los años.
- Naruto: Desde la primera vez que vimos a este personaje supimos que había algo especial en él, lo hemos visto crecer y cumplir sus sueños, donde su perseverancia y entrega nos han dado grandes momentos.
- Bandit Heeler (Papá de Bluey y Bingo): Se trata de uno de los personajes masculinos más queridos de los últimos años, donde con amor y cariño ha dado grandes lecciones a sus cachorros e incluso muchos momentos divertidos.
- Din Djarin / The Mandalorian: ¿La redención como camino? Si bien comenzó siendo un mercenario, en los últimos años lo hemos visto como uno de los personajes más queridos de Star Wars, donde en cada aventura pone su corazón.
- Forrest Gump: Este sin duda es uno de los personajes del cine más queridos y recordados, donde su amabilidad, inocencia y humanidad nos ha mostrado uno de los hombres más enigmáticos de la ciencia ficción.