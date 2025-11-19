Día Internacional del Hombre: Ellos algunos de los hombres más queridos del entretenimiento

Este miércoles 19 de noviembre estamos celebrando el Día Internacional del Hombre, el cuál a decir verdad cada año va ganando mayor popularidad dentro de todo el mundo, pues se ha centrado en abordar temas como la salud, resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su entorno y en la sociedad.

Si bien, este tipo de días también se ha destacado por promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento, hablaremos de algunos de los personajes de la televisión que nos han dado grandes momentos.