Yu Menglong: Reconocido actor muere a sus 37 años al caer de un edificio

El mundo del espectáculo en China se encuentra de luto, puesto que un reconocido actor murió a sus 37 años. Se trata del artista Yu Menglong, quien era reconocido por los múltiples proyectos actorales en los que había logrado incorporarse, trayendo interpretaciones únicas.

Por el momento, las autoridades se han encargado de notificar que su lamentable fallecimiento fue provocado al caer de un edificio. No te pierdas todos los detalles, puesto que te explicaremos más sobre todo lo que se sabe del reconocido artista.

¿De qué murió el reconocido actor Yu Menglong?

Yu Menglong, también conocido por su nombre artístico como Alan Yu, murió a sus 37 años el 11 de septiembre del 2025. Dentro de los comunicados oficiales que se han compartido al público, se menciona que previamente el reconocido actor se encontraba en una reunión con amigos en un edificio de Pekín.

Se detalla que el artista se había retirado a su habitación para descansar, por lo que su cuerpo fue encontrado a las 5 de la mañana. Dentro de las investigaciones realizadas, se observa que la malla mosquitera se encontraba dañada, explicando que la causa de su muerte fue al caer de un edificio.

Hasta el momento, las autoridades encargadas de la investigación ya han aclarado que descartan la posibilidad de actos criminales, por lo que siguen realizándose la investigación sobre cómo ocurrieron los hechos.

¿Quién era Yu Meglong?

En el mundo de la actuación de China, Yu Meglong. Era muy reconocido entre el público, era un reconocido actor, cantante y productor del país, logrando obtener popularidad entre sus seguidores. Aunque cuenta con una amplia carrera artística, sus papeles más conocidos son en Go Princess Go y Eternal Love, siendo historias de época con hermosos y elegantes hanfus, un tipo de vestimenta tradicional en el territorio. Estas son otras series en las que participó:

The Love Lasts Two Minds

La luna brilla para ti

El diario de Wenderella

La leyenda de la serpiente blanca

Xuan-Yuan Sword

Por ahora, los fans y seguidores del artista, que murió a sus 37 años al caer de un edificio, deberán de estar atentos a las próximas notificaciones que se hagan por parte de las autoridades, descubriendo qué fue lo que realmente pasó y los últimos detalles que se han obtenido en la investigación.