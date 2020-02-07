Recordamos cuáles son las películas con más Oscar de la historia. ¿Sabes de qué filmes hablamos?
Cada año se premia a lo mejor del cine en distintas categorías, por votaciones de los integrantes de La Academia, se dan a conocer a los ganadores.
Durante más de 80 años, han pasado grandes películas consideradas parte de la historia de La Academia. La mayoría de ellas por el gran número de nominaciones al Oscar que recibieron y todos los premios con los que lograron arrasar.
Sin importar el género, los Oscar se han encargado de otorgarle el galardón a quien consideran mejor en cada categoría.
Durante todos estos años han sido varios filmes los que han destacado. ¿Quieres conocerlos?
- TITANIC (1997)
11 ganados
En el puesto número uno, tenemos a la película romántica, Titanic. La cual fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. El filme se estrenó en 1997 y arrasó con los premios en la 70° edición.
Tras ser nominada en 14 categorías, lograron llevarse 11 galardones: Mejor Dirección De Arte, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario, Mejor Director, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Película, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido.
- BEN-HUR (1959)
11 ganados
Una película estadounidense del género épico y dramático. Narra la historia de dos amigos; uno que es judío y otro romano, los cuales se convierten en enemigos durante los tiempos de Cristo. La historia fue protagonizada por Charlton Heston y Stephen Boyd.
De las 12 nominaciones, lograron llevarse 11 Oscar en la 32° edición: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor De Reparto, Mejor Diseño De Producción, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido.
- EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: EL RETORNO DEL REY (2003)
11 ganados
La última película de la trilogía El Señor de los Anillos, fue la más premiada en la 76° edición, siendo nominada a 11 categorías, llevándose los 11 premios: Mejor Película, Mejor Director, Dirección De Arte, Mejor Guion Adaptado, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Montaje.
- LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ (1939)
10 ganados
El filme narra la supervivencia de Scarlett O´Hara durante la Guerra Civil y la Reconstrucción. La historia incluye todos los enredos amorosos entre los protagonistas.
Fue nominada a trece categorías, logrando llevarse 11 de ellos: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actriz De Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Dirección Artística, Premio Especial y Mejores Logros Técnicos.
- AMOR SIN BARRERAS (1961)
10 ganados
El amor puede tener consecuencias cuando surge entre dos jóvenes que pertenecen a pandillas rivales en la ciudad de Nueva York. Una historia basada en el musical que lleva el mismo nombre. Fue nominada a 11 premios Oscar, de los cuales, uno no se pudo llevar en la 34° edición: Mejor Película, Mejor Actor De Reparto, Mejor Actriz De Reparto, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño De Producción, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora.