Estos son los regalos que los nominados al Oscar 2020 se estarán llevando este año. ¡Te van a encantar!

Son muchas las celebridades que esperan escuchar su nombre esta noche como el ganador de un Oscar, sin embargo, debemos recordar quen la mayoría no podrán llevarse el galardón a su casa y ponerlo en donde mejor luzca. A pesar de eso, todos ya tienen una bolsa con increíbles regalos.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es este domingo 9 de febrero a partir de 17:30 horas por Azteca 7.

La compañía Distinctive Assets se ha dedicado por veinte años a producir dichas bolsas de forma independiente. Las bolsas tienen el nombre Everyone Wins (Todos ganan) y es una muestra de gratitud por el increíble trabajo de cada uno de los nominados.

La bolsa de los Oscar 2020 es la mejor y la más grande en comparación a los años pasados, incluyendo artículos de diversas marcas, algunas son divertidas, entretenedoras, funcionales, con un excelente sabor y otras muy elegantes.

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¿Quieres saber de cuales se tratan?

Uno de los más delicioso regalos son unos Mad Mac Macarons con un precio de 24 dólares, un set de tres brazaletes Officina Bernardi Moon Bracelets de 144 dólares, una estadía en el Golden Door Wellness Resort, una mochila Ryu Respect Shawl y un camo quick pack RYU de 60 y 170 dólares, una diadema con sensor para el cerebro de la marca Muse de 150 dólares, un bálsamo de Rita Hazan de 30 dólares, Charabanc Luxury Car Fragrance de 166 dólares, un viaje en el E Crucero Yate Scenic Eclipse, un proyector blisslight Skylite Galaxy en 50 dólares, un Kimono Soma Sensuous Silk de 118 dólares, un entrenador de postura vertical Upright de 110 dólares, un sujetador Somainnofit, una bufanda de la marca Joanna Howard de alpaca de 445 dólares, Fundación Oxigenante Oxygenetix de 66 dólares y una estadía en Waikiki Beachcomber By Outrigger Hotel.

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Dando como resultado 1,533 dólares en premios, lo que equivaldría a 28,820 pesos. ¿Qué te parecen los regalos que les dan a nuestras estrellas favoritas?

