El museo de los Oscar exhibirá polémicas sexistas y raciales.

El Museo de los premios Oscar está listo para representar la historia de la premiación más destacada de la industria cinematográfica, y en medio de una gran expectativa, se espera que pueda abrir sus puertas en septiembre de 2021.

De acuerdo con la información difundida por la Academia de Cinematografía, el tan esperado Museo de los Oscar pretende ser un espacio para honrar a la historia del séptimo arte, y por supuesto, situaciones polémicas como el racismo, la baja representación de las mujeres y de grupos minoritarios, tendrán un lugar importante en esta muestra.

Además, se trabajará de la mano con directores para organizar grandes exposiciones temporales que buscan compartir la magia de Hollywood con el resto del mundo.

¡Ellos están para récord! Da clic y descubre qué famosos acumulan más nominaciones al Oscar.

Hasta ahora se tiene previsto que el director afroamericano, Spike Lee y el director español, Pedro Almodóvar sean los primeros encargados de ofrecer al mundo sus exposiciones.

¡Espectacular como Hollywood!

La creación de la pieza arquitectónica que albergará la historia y polémicos momentos a través de todas las décadas que se ha realizado la entrega de los premios Oscar, tomó casi un siglo, fue diseñado por el arquitecto italiano, Renzo Piano.

El lugar cuenta con una superficie mayor los 4.500 metros cuadrados, y está ubicado al Oeste de Los Ángeles.

En este espacio se albergarán piezas icónicas de la industria cinematográfica, como lo son: las zapatillas rojas que usó la legendaria Judy Garland para “El Mago de Oz”, o la capa del mismísimo Drácula, muestras de vestuario de películas que han sido relevantes en Hollywood, entre otras piezas de gran interés para el público en general.

Y, ¿qué sería de un museo dedicado al séptimo arte, sin su propia sala de cine?

La gran sala que tiene este museo de los Oscar contará con un total de mil butacas que se encuentran dispuestas en una esfera gigante que está compuesta por vidrio, acero, y hormigón.

Originalmente, el museo de los Oscar iba a ser inaugurado en 2017, sin embargo se presentaron algunos obstáculos para la apertura.

Disfruta de la entrega 93 de los premios Oscar por Azteca 7, este 25 de abril no te pierdas ningún detalle.