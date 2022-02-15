Tú también puedes elegir quién se lleva el Oscar 2022.

Parecía algo imposible, pero este año se hizo realidad el sueño de muchos, pues la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas acaba de anunciar este lunes, 14 de febrero, que tú también podrás elegir a tu película favorita para que se lleve el Oscar 2022 en la próxima ceremonia de la entrega 94.

¿Quééé? Sí, así como lo estás leyendo, ahora podrás hacer historia y votar (por primera vez) por esa película que quedó fuera de la lista de todas las cintas nominadas, pero lo mejor será que mientras más votos tenga, hay gran posibilidad de que se lleve el Oscar 2022.

¿Cómo y dónde puedo votar para el Oscar 2022?

Resulta que la votación será a través de Twitter, los internautas podrán elegir a su película favorita del 2021 y a partir de este 14 de febrero comienzan las votaciones.

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Lo único que tienes que hacer es poner en un tuit el nombre de la película de tu preferencia, seguida del hashtag #OscarsFanFavorite. Las votaciones por usuario serán de hasta 20 por día, así que puedes aprovechar todas esas oportunidades para que tu película favorita, que no alcanzó a ser nominada, se lleve un Oscar.

Si no tienes una cuenta de Twitter, también podrás votar directamente en el sitio web oscarsfanfavorite.com donde deberás llenar algunos datos, antes de continuar con la votación. Este mismo proceso funcionará para el otro concurso de La Academia, de que los usuarios podrán elegir el momento favorito de su película del 2021, pero con el hashtag #OscarsCheerMoment, aunque este operará a partir del próximo 24 de febrero.

Recuerda que tienes hasta el 3 de marzo, fecha en que se cerrará el conteo para que los internautas voten por su película favorita y por su momento favorito del 2021.

Pero no son todas las sorpresas que tiene preparadas La Academia, pues al igual que tu película favorita, tú también podrás ganar y de los usuarios que participen, sortearán al menos 3 viajes con todo pagado -y un acompañante-, a los Oscar 2023 y con la posibilidad de que ese mismo año presenten uno de los premios.

El hecho de que este 2022 haya cambiado la dinámica, no significa que sea la inauguración de una categoría oficial, sin embargo, esperan una gran participación de la gente, sobre todo de los fans de la cinta 'Spider-Man: No Way Home', que no quedaron contentos con las nominaciones y ahora tendrán oportunidad de hacer que este filme brille en la entrega 94.

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Esta medida ya había sido propuesta con anterioridad; de hecho, en 2019 se tuvo la idea de crear una terna que premiara a la Película más Popular, pero la respuesta no prosperó, lo anterior había sido con el fin de incrementar la audiencia, ya que los números no eran favorecedores, por lo que este año La Academia hizo una alianza con Twitter, que pretenden les beneficie.

"Estamos encantados de asociarnos con Twitter para ayudar a construir una audiencia digital comprometida y emocionada antes de la ceremonia este año", señaló en un comunicado Meryl Johnson, vicepresidenta de marketing digital de La Academia.

Cabe resaltar que la película favorita que los internautas elijan será anunciada durante la ceremonia de la entrega 94 de los Oscar, así como el momento favorito, incluso seleccionarán algunos tuits de los usuarios para presentarlo.



¡Vive la #Oscarmania junto a nosotros, vota por tu peli favorita y te invitamos a disfrutar de la ceremonia de premiación de la entrega 94 de los Oscar el próximo 27 de marzo por la pantalla de Azteca 7!