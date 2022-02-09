¿Eugenio Derbez asistirá o no a la entrega de los Oscar?

Tres mexicanos que destacaron en las nominaciones para la entrega 94 de los premios Oscar 2022, sin duda, es un gran motivo para celebrar, pues el simple hecho de meterse a una de las ternas que reconocen a lo mejor del cine es un logro importante para sus carreras; sin embargo, uno de ellos podría brillar por su ausencia y es nada menos que Eugenio Derbez.

Si bien, él mismo manifestó su emoción por la nominación de la película 'Coda: Señales del Corazón', de la cual es protagonista; incluso en sus redes sociales compartió un video donde aplaude que dicho filme compite en las ternas de Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto, ahora resulta que dicha felicidad se vio opacada por otra situación.

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Resulta que Eugenio Derbez podría no asistir a la ceremonia de premiación de los Oscar 2022, algo que ni él esperaba y que fue como un balde de agua fría para el público que lo quiere ver caminando por esa alfombra roja.

En entrevista para Venga la Alegría, Eugenio contó cuál es la razón que lo aleja de estar presente en la ceremonia de premiación en el Teatro Dolby el próximo 27 de marzo.

"Fíjate que estoy filmando, empiezo a principios de marzo. Estoy filmando una película y no estoy en Los Ángeles en esas fechas, pero justamente acabo de hablar con mi equipo para ver si pueden checar con la producción; es muy difícil, a veces, cambiar por cuestiones muy complicadas de producción, a veces cambiar un llamado es complicado, pero van a tratar de ver si hay posibilidades de mover algo para que pueda yo asistir. Pero voy a estar filmando, entonces todavía no es seguro", detalló Eugenio Derbez.

Ahora queda en duda su asistencia a los Oscar 2022, pues motivos de trabajo son los que le impedirían estar en la ceremonia.

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Recordemos que Eugenio Derbez no es el único mexicano que estará brillando en la entrega 94 de los Oscar, también está Guillermo del Toro, cuyo trabajo en la cinta 'El Callejón de las Almas Perdidas' consiguió 4 nominaciones; además de Carlos López Estrada, quien con 'Raya y el último dragón' está se metió en la terna de Mejor Película Animada.



Te invitamos a vivir la #Oscarmanía por la pantalla de Azteca 7 y el próximo 27 de marzo acompáñanos a disfrutar de la ceremonia de premiación de la entrega 94 de los Oscar.