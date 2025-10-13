Inicia la carrera hacia los Oscars 2026: estas son las películas que no te puedes perder y que probablemente estarán nominadas

Las predicciones o quinielas para adivinar cuáles son las películas del año que podrían estar nominadas en los premios más grandes del cine, como es el caso del Oscar, siempre emocionan a los más cinéfilos aunque a veces haya decepciones. Y este año no es la excepción, pues el camino a los Oscars 2026 ya está casi pavimentado y entre películas que ya se han estrenado y otras que están a punto de llegar a las salas de cine mexicanas, ya existe una lista previa de los títulos que muchos creen que recibirán una nominación en la edición 98 de los premios, ¿de quiénes se tratan? Te contamos.

Películas que probablemente reciban una nominación en los Oscars 2026

Desde títulos protagonizados por Dwayne Johnson o Leonardo Di Caprio, los Oscars del 2026 prometen estar llenos de historias diversas y entre las películas más nombradas para obtener una nominación se encuentran:

The Smashing Machine

Protagonizada por Dwayne Johnson “La Roca” esta película ya es a la fecha una de las nombradas cintas “del año”, con una interpretación de La Roca que podría valerle la nominación al Oscar. The Smashing Machine nos cuenta la historia real de Mark Kerr, un pionero en las artes marciales mixtas, dándonos una historia dramática y biográfica llena de emociones.

Una Batalla Tras Otra

Una Batalla Tras Otra está inspirada en el libro Vineland, en la adaptación a la pantalla grande vemos a Leonardo Di Caprio interpretar a Bob Ferguson, un ex militante del grupo revolucionario French 75, grupo que lucha por la liberación de las tierras norteamericanas. En una de sus misiones algo sale mal y Ferguson tiene que huir, dejando atrás su vida y quedándose encargado de su hija, una tarea para la cual no fue preparado.

Marty Supreme

Timothée Chalamet regresa a una película biográfica, ahora en Marty Supreme, película que muestra la vida de Marty Reisman, quien fuera un prodigio en el tenis de mesa. Llamado Marty Mauser en la película, él busca la grandeza a toda costa, involucrándose en apuestas y llegando a tener problemas con la mafia.

Hamnet

Hamnet se basa en el libro homónimo de Maggie O’Farrell, en Hamnet conocemos la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, y cómo ambos atraviesan el duelo por la pérdida de su hijo ante la terrible peste, y cómo esta muerte funciona como aliciente para la creación de una de las obras más grandes de la historia: Hamlet.

Sinners

Sinners retrata a dos hermanos gemelos quienes después de mucho tiempo regresan a su pueblo natal para dejar atrás su problemática vida. Sin embargo al organizarse para hacer un bar exclusivo para su comunidad se enfrentarán contra algo que tal vez no puedan contener.

Christy

Basada en una historia real, Christy nos presenta a la boxeadora profesional Christy Martin, en esta película podemos ver su ascenso a la fama contrastado con los problemas que tuvo en su vida personal, tanto la violencia familiar como el cuestionamiento de su propia identidad.

Cacería de Brujas

Dirigida por Luca Guadagnino, Cacería de Brujas presenta a una brillante alumna, quien se convierte casi en pupila de su profesora. Sin embargo las cosas cambian cuando la alumna acusa a uno de los colegas más queridos de su maestra de haber “cruzado la línea”, y muchos secretos estarán por salir a la luz.

Bugonia

Emma Stone regresa a una película de Yorgos Lanthimos, ahora en Bugonia, interpreta el papel de una directora de una importante empresa quien es secuestrada por fanáticos quienes creen que en realidad ella no es de este mundo, pues según lo que afirman es una alien quien tiene como meta destruir a la Tierra.