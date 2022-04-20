Esta es la teoría más aterradora de Los Padrinos Mágicos. (VIDEO)

Los Padrinos Mágicos esconden un par de misterios detrás de su magia y deseos a Timmy. Y es que, recientemente, el tiktoker Luis Velody reveló que el personaje de camiseta y gorra rosa es uno de los más egoístas de la caricatura, pues constantemente hace peticiones que ponen en riesgo a otras personas.

En un capítulo, Timmy pide que solo existan postres para que todos estén obesos, mientras que en otro pide que nadie pueda dormir y que las personas sufran por tener sueño.

Eso no es todo, pues con tal de conservar a sus Padrinos Mágicos, Timmy pide que nadie envejezca y todos los habitantes de su ciudad se queden con la misma edad.

Lo anterior da como resultado que el niño se quede de la misma edad por siempre, aunque en realidad tenga 63 años.

Timmy siempre es complacido por Cosmo y Wanda, por lo que obtiene lo que quiere a pesar de poner en riesgo a terceras personas.

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Los Padrinos Mágicos también cuentan con un live action

Los Padrinos Mágicos es una serie creada por Butch Hartman y producida por Frederator Studios y Billionfold Inc., que cuenta con 10 temporadas y 172 episodios, comenzando el 30 de marzo de 2001 y transmitiéndose su último episodio el 26 de julio de 2017.

El programa cuenta con las voces de Tara Strong, Daran Norris, Susanne Blakeslee, Susanne Blakeslee, Daran Norris y más.

También cuenta con episodios especiales como Navidad todos los días, Padrinos mágicos terroríficos, Internet asombrosa, El día de San Valentín y más donde Timmy también se muestra como un niño caprichoso.

La caricatura también contó con la participación de Drake Bell en su versión live action, pues actuó en la película Los Padrinos Mágicos:¡Momento de crecer, Timmy Turner! Por si fuera poco, la serie de acción en vivo se estrenó el 31 de marzo de 2022.

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