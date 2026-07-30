¡De última hora! Marvel cancela Wonder Man tras una sola temporada; esto se sabe

De última hora, se ha dado a conocer que Wonder Man quedaría oficialmente cancelada tras solo una temporada. Esto sucede después de que supuestamente Studios Marvel habría anunciado la llegada de una nueva entrega. No obstante, es importante señalar que, a pesar de que el proyecto quedaría cancelado, es posible ver a los personajes y a los actores que les dieron vida regresar para próximos proyectos.

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¿Qué se sabe sobre la supuesta cancelación de Wonder Man?

Disney+. Dio a conocer recientemente la cancelación oficial de Wonder Man, esto a pesar de que Marvel Studios habría declarado una segunda temporada en marzo de este año. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, los escritores fueron liberados de sus contratos. No obstante, los fans esperan poder ver a los personajes dentro de los nuevos proyectos del UCM.

¿Qué era Wonder Man de Marvel Studios?

Wonder Man es un personaje perteneciente al universo de cómics de Marvel, y que tuvo una temporada en una serie live-action producida por Disney+ y Marvel Studios. La historia sigue la vida de Simon Williams, un actor y luchador de Hollywood, el cual intenta crecer dentro de la industria y se ve envuelto dentro del mundo de los superhéroes al manifestar habilidades especiales.

Dentro de la historia de origen y concepto, la historia de Simon Williams, el alter ego del protagonista, narra la historia de un actor que busca su gran oportunidad, explorando una trama más enfocada en la actuación y la comedia satírica de Hollywood, alejándose de las tramas masivas del multiverso.

Dentro de la producción se contó con la participación de Trevor Slattery (interpretado por Ben Kingsley), integrando elementos cómicos y de supervisión gubernamental como el departamento Damage.

A pesar de la cancelación oficial de la serie, los fans del superhéroe han señalado que esperan ver al personaje dentro de alguno de los nuevos proyectos del creciente universo de Marvel. No obstante, solo será cuestión de tiempo conocer el futuro de Wonder Man.