3 películas y proyectos de Sophia Maddox, la cineasta que descubrió que Charles Manson era su abuelo

Recientemente, la cineasta Sophia Maddox ha ganado popularidad dentro de la conversación digital, tras el estreno del documental en donde habla sobre lo que representó descubrir su parentesco con Charles Manson, quien resultó ser su abuelo biológico. Más allá de esta obra, aquí te contamos 3 proyectos de la directora y actriz para conocer su obra.

Ahora lee: Reviven entrevista de Ariana Grande donde habló sobre los estándares de belleza: “He escuchado lo que está mal conmigo’”

3 proyectos imperdibles de la cineasta Sophia Maddox, la nieta biológica de Charles Manson

La cineasta Sophia Maddox ha ganado relevancia tras descubrir que el mediático Charles Manson era su abuelo biológico, situación que dio vida a un reconocido documental. No obstante, la también actriz ha participado en proyectos audiovisuales que muestran su trabajo detrás y frente a las cámaras, lo que le ha permitido consolidar una carrera fuera de los reflectores que la historia ha colocado sobre su pariente.

My Grandfather Charles Manson (2025)

Este documental se presenta como el proyecto más conocido de la cineasta. Dentro de él, Sophia codirige y actúa para contar cómo descubrió que era nieta biológica de Charles Manson, describiendo el impacto que la noticia tuvo en su vida y en su relación familiar.

The Last Whistle (2019)

Esta película se centra en el fallecimiento de un jugador de fútbol americano durante un entrenamiento. El filme aborda las consecuencias legales y emocionales que enfrentó el entrenador tras la tragedia.

The Debt Collector 2 (2020)

Para esta entrega, Sophia formó parte del elenco protagonizado por Scott Adkins y Louis Mandylor, quienes son dos cobradores de deudas que se tienen que enfrentar a nuevos enemigos dentro de una peligrosa misión.

¿Quién fue Charles Manson?

A finales de los años 60, Charles Manson fue un criminal conocido por liderar la secta conocida como "La Familia Manson", quien en 1971 fue condenado por el brutal asesinato de siete personas en Los Ángeles. Además, entre sus víctimas destaca la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, quien se encontraba con un embarazo avanzado.

