Calendario OFICIAL con fecha y hora de todos los programas que Azteca Deportes trae para ti durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️

De última hora, se revelará de manera oficial el calendario completo de los programas especiales que acompañarán la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dentro de la programación se incluyen análisis, previas, resúmenes y espacios dedicados para revelar cada detalle del torneo, lo que permitirá a los aficionados conocer todo lo que ocurra dentro y fuera de las canchas.

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Este es el calendario oficial para poder ver toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no perderte nada.

DeporTV



Lunes a domingo (al terminar el juego de día)

11:30 am

Templo Azteca



Lunes a viernes

5:00 pm

Protagonistas



Lunes a viernes 9:00 pm

Sábado 10:30 pm

Domingo 11:00 pm

Protagonistas Extra



Lunes a viernes 11:00 pm

Sábado 12:00 pm

¿Cuáles son los partidos oficiales de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

De acuerdo al calendario oficial de la FIFA, la Selección Mexicana se integra dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que sus partidos oficiales serán:

México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)



Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026

Hora: 13:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca), CDMX

México vs. Corea del Sur



Fecha: Miércoles, 18 de junio de 2026

Hora: 19:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Guadalajara (Akron), Zapopan

República Checa vs. México



Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026

Hora: 19:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca), CDMX

Toma en cuenta que los horarios y sedes de los partidos de eliminación directa se definirán de acuerdo con la posición de la selección en cada grupo.