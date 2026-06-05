Calendario OFICIAL con fecha y hora de todos los programas que Azteca Deportes trae para ti durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️
Ya están confirmados los horarios de toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ de Azteca Deportes.
De última hora, se revelará de manera oficial el calendario completo de los programas especiales que acompañarán la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dentro de la programación se incluyen análisis, previas, resúmenes y espacios dedicados para revelar cada detalle del torneo, lo que permitirá a los aficionados conocer todo lo que ocurra dentro y fuera de las canchas.
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Este es el calendario oficial para poder ver toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no perderte nada.
DeporTV
- Lunes a domingo (al terminar el juego de día)
- 11:30 am
Templo Azteca
- Lunes a viernes
- 5:00 pm
Protagonistas
- Lunes a viernes 9:00 pm
- Sábado 10:30 pm
- Domingo 11:00 pm
Protagonistas Extra
- Lunes a viernes 11:00 pm
- Sábado 12:00 pm
¿Cuáles son los partidos oficiales de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?
De acuerdo al calendario oficial de la FIFA, la Selección Mexicana se integra dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que sus partidos oficiales serán:
México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)
- Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
- Hora: 13:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca), CDMX
México vs. Corea del Sur
- Fecha: Miércoles, 18 de junio de 2026
- Hora: 19:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Guadalajara (Akron), Zapopan
República Checa vs. México
- Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026
- Hora: 19:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca), CDMX
Toma en cuenta que los horarios y sedes de los partidos de eliminación directa se definirán de acuerdo con la posición de la selección en cada grupo.