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Calendario OFICIAL con fecha y hora de todos los programas que Azteca Deportes trae para ti durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️

Ya están confirmados los horarios de toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ de Azteca Deportes.

Calendario OFICIAL con fecha y hora de todos los programas que Azteca Deportes trae para ti durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️
Calendario OFICIAL con fecha y hora de todos los programas que Azteca Deportes trae para ti durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️|TV Azteca - Pexels

Escrito por: Hugo Pantoja

De última hora, se revelará de manera oficial el calendario completo de los programas especiales que acompañarán la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dentro de la programación se incluyen análisis, previas, resúmenes y espacios dedicados para revelar cada detalle del torneo, lo que permitirá a los aficionados conocer todo lo que ocurra dentro y fuera de las canchas.

Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este es el calendario oficial para poder ver toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no perderte nada.

DeporTV

  • Lunes a domingo (al terminar el juego de día)
  • 11:30 am

Templo Azteca

  • Lunes a viernes
  • 5:00 pm

Protagonistas

  • Lunes a viernes 9:00 pm
  • Sábado 10:30 pm
  • Domingo 11:00 pm

Protagonistas Extra

  • Lunes a viernes 11:00 pm
  • Sábado 12:00 pm

¿Cuáles son los partidos oficiales de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

De acuerdo al calendario oficial de la FIFA, la Selección Mexicana se integra dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que sus partidos oficiales serán:

México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)

  • Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
  • Hora: 13:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca), CDMX

México vs. Corea del Sur

  • Fecha: Miércoles, 18 de junio de 2026
  • Hora: 19:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Guadalajara (Akron), Zapopan 

República Checa vs. México

  • Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026
  • Hora: 19:00 hrs. (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca), CDMX 

Toma en cuenta que los horarios y sedes de los partidos de eliminación directa se definirán de acuerdo con la posición de la selección en cada grupo.

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