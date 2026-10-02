¡Es Oficial!: Bradley Cooper será Duke en la nueva G.I. Joe: Esto sabemos hasta ahora

Recientemente, el nombre del actor Bradley Cooper ha tomado gran relevancia al ser confirmado como Duke dentro de la nueva película de G.I. Joe, dirigida por Danny McBride y producida por Hasbro. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Cooper asumirá el papel que originalmente estaba previsto para Chris Hemsworth.

Ahora lee: 4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a los niños a ponerle nombre a sus emociones

¿Qué se sabe sobre el nombramiento de Bradley Cooper como Duke dentro de la nueva película de G.I. Joe,?

De manera oficial, Paramount Pictures ha confirmado que Bradley Cooper interpretará a Duke en el reinicio de G.I. Joe, película que contará con Danny McBride como director, quien descartó el crossover con Transformers para ofrecer un thriller de acción independiente.

Hasta ahora se ha revelado que el nuevo filme se centrará en la investigación de Duke sobre el pueblo Springfield y la organización Cobra, y se espera que la filmación comience el próximo año para estrenarse en 2028.

¿Qué se sabe sobre la decisión de elegir a Bradley Cooper como Duke y no a Chris Hemsworth?

De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, la elección de Bradley Cooper para sustituir a Chris Hemsworth como "Duke" en el reinicio de G.I. Joe responde a conflictos de agenda de Hemsworth, además de un posible giro creativo de acción militar maduro y realista dirigido por Danny McBride.

¿Qué es G.I. Joe?

Dentro de la cultura popular, G.I. Joe se presenta como la icónica franquicia de entretenimiento basada en una línea de figuras de acción militares creada por Hasbro en 1964. La cual narra el conflicto entre un equipo de fuerzas especiales, los "Joes" y los pertenecientes al equipo Cobra, una peligrosa organización criminal que busca dominar el mundo