¡Es oficial! Burro de Shrek tendrá su propia película y ya tiene fecha de estreno

Recientemente, los fans de Shrek han comenzado a encender las expectativas sobre un nueva precuela de la saga. De acuerdo con DreamWorks y Universal Pictures "Donkey", será un filme centrado en el inigualable compañero de Shrek.

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¿Qué se sabe sobre el nuevo spinoff de Shrek?

Hasta ahora solo se ha confirmado de manera oficial por parte de DreamWorks y Universal Pictures que el spinoff "Donkey", llegará a los cines el próximo 30 de junio del 2028, y contará con la voz del comediante Eddie Murphy, quien ha dado vida al personaje a lo largo de los años.

Es importante señalar la expansión de la saga. Llegará un año después del estreno de Shrek 5, previsto para el verano de 2027, acto con el cual la firma se consolida como una de las sagas más importantes de los últimos años.

De la misma manera, se ha confirmado que la trama funcionará primordialmente como una precuela de la historia original, en donde se explicará el trasfondo de Burro antes de conocer a su fiel amigo verde. Aunque es importante señalar que el actor que le dará voz, Eddie Murphy, adelantó que también se le dará visibilidad a su vida en familia con la Dragona y sus hijos.

¿Volverá Eugenio Derbez para el doblaje latino de la precuela de Shrek enfocada en Burro?

Para el doblaje de la película en su versión original, será Eddie Murphy quien siga dando voz al carismático cuadrúpedo, mientras que para el doblaje latino, se ha adelantado que será el comediante y actor Eugenio Derbez, quien regrese para prestar su voz, noticia que han celebrado por lo alto, a ser este uno de sus trabajos más reconocidos y queridos.