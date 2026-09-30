Filmaciones de Five Nights at Freddy’s 3 van a iniciar; esto se sabe de la nueva cinta y la FECHA de grabaciones

Five Nights at Freddy´s empezó como un juego de terror, en el que los usuarios se convertían en un guardia de seguridad, enfrentándose a temibles animatrónicas en tu turno nocturno mientras cuida el restaurante, usando las cámaras y luces para poder cuidarse de ellos.

Debido a su gran popularidad, después de 2 películas, se ha anunciado que la tercera comenzará a grabarse en el 2027, proyecto que contará con la dirección de Emma Tammi. Hasta el momento es lo único que se cuenta, debido a que el proyecto no se ha dado a conocer en su totalidad, por lo que se espera que en las siguientes semanas, den a conocer más noticias de la nueva cinta.

¿Five Nights at Freddy´s es recomendado para menores?

Posiblemente a simple vista podría parecer que Five Nights at Freddy´s es una película apta para niños debido al aspecto de los muñecos, pero no es así, ya que toda la trama se enfoca en niños que son asesinados, por lo que es posible ver escenas gráficas de violencia, además de tener varios jumpscares a lo largo de la historia.

Incluso, en películas anteriores que salieron, se tenía la clasificación especial debido a su contenido violento y lenguaje. Seguramente en la nueva cinta que se empezará a trabajar en el 2027, se contará con ciertas restricciones debido al contenido que tendrá la historia.

¿Existió una pizzería con animatrónicas?

Aunque en México no fue muy común, en algunas zonas existió la franquicia de Chuck E. Cheese, que se destacaba por ser una pizzería con diversos animatrónicas y juegos, ese tipo de restaurantes fueron de gran inspiración para la historia, dándole un aspecto más oscuro y atemorizante, ya sea para los jugadores o espectadores.

No hay muchos detalles sobre la nueva cinta, pero algunos usuarios ya están ansiosos de poder ver el gran estreno, descubriendo más detalles del macabro restaurante y sus maquinas. No te pierdas de todo lo que se comenté sobre Five Nights at Freddy´s 3.