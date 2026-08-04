4 proyectos para conocer a Brian Todd, el actor de Bob Marley: One Love, quien perdió la vida en un incidente trágico

Recientemente se dio a conocer el sensible fallecimiento de Brian Todd, quien participó en Bob Marley: One Love, y tras revelarse el deseo, ahora te contamos algunos de los proyectos que formaron parte de su carrera.

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4 proyectos para conocer la vida u obra de Brian Todd

Tras conocerse el fallecimiento de Brian Todd, muchos seguidores han comenzado a descubrir su trayectoria en la actuación. A pesar de que el actor ganó gran notoriedad por su participación dentro del filme Bob Marley: One Love, este no fue su único gran proyecto, por ello ahora te contamos 4 producciones imperdibles para conocer más de su obra.

Bob Marley: One Love (2024)

Este proyecto fue el que le dio mayor visibilidad al actor. El filme biográfico explora la vida y legado del legendario músico jamaicano; el actor formó parte del elenco que recreó la vida de uno de los hombres más importantes para la música.

The Book of Clarence (2024)

Dentro de esta proyección ambientada en la Jerusalén del siglo I, se presenta una historia llena de drama, comedia marcada por distintos elementos bíblicos.

Small Axe

Brian Todd tuvo participación dentro de esta aclamada antología dirigida por Steve McQueen, la cual buscó retratar las historias de la comunidad caribeña en Londres. Este filme fue ampliamente reconocido por la crítica internacional.

Casualty Brian Todd

A lo largo de su carrera, el actor también participó dentro de la longeva serie británica Casualty, la cual es uno de los dramas más populares de la televisión de dicho país.

A lo largo de su amplia trayectoria, el actor demostró un amplio rango actoral, que lo ha llevado a ser recordado por los fans y cinéfilos, tras darse a conocer la lamentable noticia.