La industria del doblaje latinoamericano fue sorprendida durante este jueves 3 de septiembre al confirmarse la muerte de Francisco Reséndez Novoa, mejor conocido como “Don Paco”. El artista de 85 años de edad formó parte de grandes producciones que acompañaron a varias generaciones desde las aventuras de Scooby Doo hasta el anime Attack on Titan.

La noticia que ha comenzado a circular ha provocado una ola de comentarios por parte de colegas, amigos y seguidores quienes destacan que el adiós de Reséndez deja una extensa trayectoria como actor y director de doblaje.

¿De qué murió Francisco Reséndez?

Hasta el momento familiares o personas cercanas han revelados detalles de la causa de la muerte de Francisco Reséndez Novoa. Cabe destacar que Reséndez mantuvo su vida personal bajo un perfil completamente reservado y privado y logró consolidarse como uno de los grandes pioneros de la industria del doblaje en México pues acumuló más de seis décadas de trayectoria profesional.

Francisco Reséndez, la voz de Scooby-Doo y el comandante Pixis, ha fallecido a los 85 años. pic.twitter.com/3SaIKRkW3f — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 3, 2026

¿Quién era Francisco Reséndez?

Francisco Reséndez Novoa fue un actor y director mexicano de doblaje con una larga carrera dentro de la industria. Además de prestar su voz a distintos personajes, tuvo un papel importante detrás de los micrófonos como director.

Uno de sus trabajos más recordados fue como Scooby-Doo en distintas producciones de la franquicia. En Scooby-Doo y la Escuela de Fantasmas y Scooby-Doo y el hombre lobo aullador aparece acreditado como la voz latinoamericana del famoso de este gran amigo se Shaggy durante la década de los 80's.

De acuerdo con información difundida dentro de su trayectoria destaca el haner participado en el detrás de cámaras de "Los Simpson", ya que estuvo a cargo de la dirección del doblaje latino durante las primeras siete temporadas de la famosa familia amarilla, las cuales estuvieorn realizadas en Audiomaster 3000 y donde consolidó en general el estilo mexicano del doblajeantes de qu estos trabajos los realizpo justa antes de que Humberto Vélez tomara la dirección de esta serie.