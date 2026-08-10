Muere leyenda de la música a los 109 años
Se reveló que Violet Hensley, conocida como la “Whittlin’ Fiddler”, falleció a los 109 años. Esto es lo que se sabe de la mujer que hizo historia en la música.
El mundo de la música está de luto, luego de que se confirmara el fallecimiento de Violet Hensley, reconocida como la “Whittlin’ Fiddler” y una de las grandes guardianas de la música tradicional de los Ozarks. De acuerdo con la información difundida por medios locales, ella falleció el pasado 7 de agosto de 2026 a los 109 años. La artista y fabricante de violines dejó una trayectoria excepcional que incluyó décadas de presentaciones en Silver Dollar City, una aparición en The Beverly Hillbillies y un debut impresionante y único en el Grand Ole Opry a los 99 años. Su muerte fue confirmada por autoridades de Leslie, Arkansas, y por Silver Dollar City.
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¿Quién fue Violet Hensley?
Violet Hensley nació en Arkansas y aprendió a tocar el violín y tallar madera desde que era muy pequeña gracias a su padre. Con el tiempo se hizo madre de 9 hijos, por lo que durante 27 años dejó la música para dedicarse a criarlos. Pero la pasión por la música y el violín estaba ahí y, durante la década de 1960, recuperó su pasión y continuó.
A partir de ese momento, convirtió ambas habilidades en una parte fundamental de su vida y terminó siendo reconocida por preservar tradiciones musicales y artesanales de la región.
¿Por qué era famosa la “Whittlin’ Fiddler”?
El apodo que le pusieron tenía un porqué y es que hacía referencia a sus dos grandes talentos: tallar instrumentos y tocarlos. Y es que durante décadas fabricó violines y se presentó en Silver Dollar City, en Branson, Missouri, donde su música y sus historias conectaron con varias generaciones de visitantes. Ella era la viva representación de una tradición artesanal que combina música folclórica, fabricación de instrumentos y relatos de la vida rural estadounidense.