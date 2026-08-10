Muere leyenda de la música a los 109 años

El mundo de la música está de luto, luego de que se confirmara el fallecimiento de Violet Hensley, reconocida como la “Whittlin’ Fiddler” y una de las grandes guardianas de la música tradicional de los Ozarks. De acuerdo con la información difundida por medios locales, ella falleció el pasado 7 de agosto de 2026 a los 109 años. La artista y fabricante de violines dejó una trayectoria excepcional que incluyó décadas de presentaciones en Silver Dollar City, una aparición en The Beverly Hillbillies y un debut impresionante y único en el Grand Ole Opry a los 99 años. Su muerte fue confirmada por autoridades de Leslie, Arkansas, y por Silver Dollar City.

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¿Quién fue Violet Hensley?

Violet Hensley nació en Arkansas y aprendió a tocar el violín y tallar madera desde que era muy pequeña gracias a su padre. Con el tiempo se hizo madre de 9 hijos, por lo que durante 27 años dejó la música para dedicarse a criarlos. Pero la pasión por la música y el violín estaba ahí y, durante la década de 1960, recuperó su pasión y continuó.

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A partir de ese momento, convirtió ambas habilidades en una parte fundamental de su vida y terminó siendo reconocida por preservar tradiciones musicales y artesanales de la región.

¿Por qué era famosa la “Whittlin’ Fiddler”?

El apodo que le pusieron tenía un porqué y es que hacía referencia a sus dos grandes talentos: tallar instrumentos y tocarlos. Y es que durante décadas fabricó violines y se presentó en Silver Dollar City, en Branson, Missouri, donde su música y sus historias conectaron con varias generaciones de visitantes. Ella era la viva representación de una tradición artesanal que combina música folclórica, fabricación de instrumentos y relatos de la vida rural estadounidense.