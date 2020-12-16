Conoce algunos de los secretos que pocos fans saben de la película ‘Bajo La Misma Estrella’.

El cáncer es una de las enfermedades que más miedo e incertidumbre genera, así lo ha hecho notar el autor del exitoso libro Bajo la misma estrella.

Lejos de usar la enfermedad, el creador de la historia apuntó a tratar de hacer conciencia sobre el tema del que no se tiene gran información.

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Por ello, te mencionamos algunos secretso sobre esta gran historia, que tras estar en papel llegó al cine, siendo un gran éxito.

Originalmente el autor John Green tenía pensado escribir sobre un grupo, aproximadamente, de doce niños con cáncer que se encontraban internados en un hospital, por lo que para tener momentos más gratos se escapaban en los tiempos libres para reunirse en una cueva que estaba muy cerca del hospital, por lo que formaron un club llamado la sociedad de las personas muertas.

Tras esta idea principal, le sirvió para profundizar en el tema, como lo mencionó.

Básicamente, fue una forma muy endeble de trabajar en mis pensamientos y lidiar con mis sentimientos con respecto a la muerte y el sufrimiento. Pero no estaba bueno. Nada bueno

Luego de ver varios escritos sobre su libro, se dio cuenta de que la historia no funcionaba, por lo que decidió escribir un libro de amor que se convirtió en el favorito de muchos jóvenes.

Sin embargo, cuando se publicó Bajo la misma estrella, John Green era un autor completamente desconocido que solo tenía 36 años y unas cuantas obras poco exitosas.

Pero cuando salió Bajo la misma estrella, el libro se convirtió en uno de los bestseller más vendidos en todo el mundo, pues esta historia de amor logró atrapar a todos y suspirar.

John Green pidió a su agente literario que no le mostrará el manuscrito a nadie de Hollywood, ya que no creía que se pudiera hacer una exitosa película con una protagonista que necesita oxígeno para estar con vida, aunque posteriormente se hizo una película que logró llegar al corazón.

Cuando se determinó quién tomaría el papel del protagonista, se optó por Augustus Waters, ya que hizo un gran casting en el que se presentaron Brenton Thwaites, Natt Wolff , Nick Robinson y Noah Silver.

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El autor siempre procuró que el tema de la enfermedad se tratara de forma muy seria y empática por parte de todo el equipo de producción.

