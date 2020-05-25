Harry Potter: La autora J.K. Rowling revela el verdadero origen del nombre del profesor Severus Snape.

J.K. Rowling es la autora de la famosa saga Harry Potter y con la que logró conseguir el éxito en un momento crucial de su vida. Sin embargo, sus personajes han tenido cierta inspiración de la vida real y de algunas personas que han sido parte de su vida. Este es el caso de Severus Snape, quien se volvió en uno de los más allegados a Harry.

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La escritora británica poco a poco ha ido destapando ciertas inspiraciones que en el momento que se encontraba escribiendo una de las historias más importantes de la historia le fueron llegando y así fue como habló de Snape, el profesor estricto que al principio causaba miedo, pero que, poco a poco se fue ganando el amor de los espectadores y lectores.

Este famoso personaje fue interpretado por el fallecido actor Alan Rickman, e incluso en la saga, la muerte de Severus dejó a más de uno con el corazón roto, tanto es así que Rowling tuvo que pedir disculpas a los fanáticos.

Hace unos días J.K. Rowling reveló el origen del nombre de Severus Snape, y asegura que esta inspiración llegó mientras se dirigía a su trabajo, misma por la que solía pasar cuando se encontraba escribiendo su trabajo.

Real Harry Potter inspiration alert: I walked past this sign every day on my way to work when I was living in Clapham . Much later - post-publication - I revisited the area & suddenly realised THIS was why 'Severus' had leapt into my head when thinking of a 1st name for Snape. pic.twitter.com/q5wzsQb3m9 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 23, 2020

Alerta de una inspiración real de Harry Potter: Pasaba por delante de este letrero todos los días de camino al trabajo cuando vivía en Clapham. Mucho tiempo después, tras publicar las novelas, regresé al barrio y de repente me di cuenta de que esta era la razón por la que ‘Severus’ se me metió en la cabeza cuando pensaba en el nombre de Snape

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Fue de esta manera en la que la autora de Harry Potter le dio nombre a uno de los profesores más destacados de Hogwarts, el mismo que entregó su vida para salvar la de Harry en manos de Voldemort.

