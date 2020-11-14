Mel Gibson vs. Timothy Olyphant, estos dos galanes tienen un duelo lleno de acción en Sábado Appantallante. ¿A quién eliges?

Mel Gibson y Timothy Olyphant encarnan a dos hombres que tienen el don de la supervivencia, y este Sábado Appantallante podrás disfrutar de una de estas dos emocionantes historias, se trata de “Sangre de Mi Sangre” y de “Hitman: Agente 47”, y por eso, te contamos más sobre sus protagonistas.

En “Sangre de Mi Sangre”, Mel Gibson interpreta a John Link, un hombre que debe de poner a prueba todas sus habilidades de supervivencia, para poner a salvo a su hija.

Mel Gibson es uno de los actores y productores más prestigiados de Hollywood, e incluso ha sido distinguido con dos estatuillas de los premios Óscar, y un Globo de Oro, por su trabajo como Director en “Corazón Valiente”.

Mientras que, en “Hitman”, Timothy Olyphant, le da vida a el agente 47, un hombre que fue entrenado para matar y para contar con las mejores habilidades de combate cuerpo a cuerpo, desde que era un niño, y que finalmente fue reclutado para realizar misiones de alto riesgo.

Timothy Olyphant es reconocido por su gran trabajo como villano, y actor de películas de acción y ciencia ficción, entre sus actuaciones destacadas se encuentran su participación en: “60 Segundos”, “Érase una vez en Hollywood”, "Live Free or Die Hard”, entre otros.

Vota por “Sangre de mi Sangre” o por “Hitman: Agente 47” y disfruta de tu cinta favorita en Sábado Appantallante.