Scarlett Johansson se despide de la ‘Viuda Negra’ y dedica emotivas palabras a la actriz sustituta.

Vaya sorpresa se llevaron los cinéfilos cuando presenciaron la muerte de la Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel, como consecuencia de los eventos de Vengadores: Endgame.

Sin embargo, no todo terminó en la vida de la heroína, pues se prepara su propio filme en solitario para noviembre de 2020.

Scarlett Johansson, quien dio vida a la famosa Black Widow, habló maravillas de Florence Pugh, quien podría encarnar a Natasha Romanoff en la esperada cinta:

Florence Pugh es una actriz fantástica y ahora es la coprotagonista en la franquicia independiente ‘Viuda Negra’

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La película promete muchas sorpresas por parte de la directora Cate Shortland, quien ambientó la historia entre Capitán América: Civil War (2016) y Vengadores: Infinity War (2018).

Con este nuevo proyecto, Natasha Romanoff se reinventa en una fascinante historia, donde peleará con un poderoso villano de nombre Taskmaster. Pese a todos los problemas, la heroína se vuelve más fuerte tras la separación de los Vengadores.

Las declaraciones de Scarlett Johansson causaron revuelo entre los admiradores de Marvel. La actriz estadounidense se refirió a la Viuda Negra como “una franquicia independiente”, por lo que dio pauta a la existencia de más de un filme.

Aunque todo quedó en especulaciones, los admiradores aprovecharon para agradecer a Scarlett su magnífica interpretación como una de las heroínas más emblemáticas de todos los tiempos.

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