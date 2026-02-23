¿Nick Reiner se podría salvar de la pena de muerte? Dan a conocer inesperado giro en el caso del asesinato de Rob y Michele Reiner

Un giro inesperado en el caso sobre el asesinato de Rob y Michele Reiner, y es que el principal sospechoso como la persona que mató a sus padres Rob y Michele Reiner es su hijo Nick Reiner; quien recientemente se ha declarado no culpable por este homicidio que se dio en el inmueble de sus progenitores el pasado 14 de diciembre de 2025.

Te puede interesar: ¡Terrible hallazgo! Encuentran los cuerpos sin vida de Rob Reiner y su esposa, ¿Qué pasó realmente?

De acuerdo con las autoridades, Nike Reiner de 32 años de edad compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles donde sólo habló una ocasión y aseguró que, la siguiente audiencia sería hasta el 29 de abril de 2026. Los cargos que enfrenta este sujeto son asesinato con agravantes, y las consecuencias de sus posibles actos son la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional, esto en caso de ser declarado culpable.

Nick Reiner fue detenido el 14 de diciembre de 2025 alrededor de las 12:15 horas luego de que su hermana encontrara los cuerpos de sus padres; y actualmente está recluido sin fianza en el centro correccional Twin Towers.

Series y películas de Nick Reiner

Nick Reiner es un conocido guionista quien de igual manera es conocido por algunas batallas personales que ha enfrentado; además, una de sus principales obras fue la película de Being Charlie, la cual dirigió a lado de su padre Rob. De igual manera hizo un documental relacionado con el tema de las adicciones.

Así fueron asesinados Rob Reiner y esposa Michele

Rob y Michele Reiner fueron asesinados supuestamente por su hijo Nick Reiner, quien actualmente está detenido luego de ser uno de los principales sospechosos de este crimen. La pareja fue encontrada en su casa de Los Ángeles luego de una de sus hijas los hallara heridos y ya sin vida; de acuerdo con los primeros reportes, estos famosos habrían sido degollados.

Sin embargo, días antes de la tragedia y de acuerdo con TMZ, el sábado 13 de diciembre, la pareja fue a una fiesta navideña en casa del presentador Conan O´Brien. Algunos testigos señalan que, en la celebración estaba la familia y su hijo Reiner, pero el ambiente era tenso, ya que discutieron fuerte y en frente de todos; por lo que, los hoy fallecidos decidieron irse luego de esta pelea.