¿La Bella Durmiente tendrá nueva versión de la mano del director de Predator? Esto sabemos hasta ahora

De acuerdo con lo que se ha comentado en redes, Dan Trachtenberg, director de Prey y Predator: Badlands se encontraría preparando una película inspirada en La Bella Durmiente para Disney. ¿Pero qué se sabe sobre esta nueva versión pensada para este clásico de princesas?

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¿Qué se sabe sobre la nueva versión de La Bella Durmiente por Dan Trachtenberg?

La nueva versión de La Bella Durmiente de Disney estará dirigida por Dan Trachtenberg y se planea como una nueva versión del clásico o un remake convencional en imagen real, por lo que se espera que sea una historia completamente original, libre y estilizada del clásico cuento de hadas.

Es importante señalar que este nuevo proyecto no mantendrá ningún tipo de relación con el universo de Maléfica, filme protagonizado por Angelina Jolie, buscando empezar una historia totalmente desde cero. De acuerdo con la producción, se ha confirmado que el guion estará a cargo de Alex Anfanger y Dan Schimpf, el cual estará basado en una idea concebida por el propio Trachtenberg junto a Rayna McClendon.

¿Qué se sabe sobre los detalles técnicos de la nueva película de la Bella Durmiente?

Es importante señalar que, dado que el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, todavía no cuenta con un título oficial, elenco confirmado ni una fecha de estreno programada. Por lo que solo será cuestión de tiempo para que los fans puedan conocer más detalles sobre la esperada nueva obra.

¿Cuántas versiones existen de La Bella Durmiente?

El Clasico cuento de princesas de La Bella Durmiente, cuenta con tres versiones clásicas principales: la italiana de Giambattista Basile (1634), que es la más oscura y turbia; la francesa de Charles Perrault (1697), y la alemana de los Hermanos Grimm (1812), que es la adaptación familiar que popularizó el beso del príncipe y sirvió de base para el famoso clásico animado de Disney de 1959. No obstante, dentro de su extensa filmografía se pueden contabilizar al menos 20 producciones relacionadas directamente con la princesa. Entre las que sobresalen, 9 producidas por Disney hasta ahora.

