¿Quién es la esposa de Luis Romo?, el futbolista que anotó el PRIMER GOL en el partido México vs. Corea del Sur del Mundial 2026

Este jueves 18 de junio se vivió la afición del fútbol y todos los mexicanos al máximo debido a que se enfrentó México vs. Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Sin embargo, después de la pausa de hidratación los gritos reventaron con la palabra “Gol” ya que Luis Romo hizó la primera anotación en favor de México. Es por eso que en esta ocasión te contamos todo lo referente a quién es la esposa Luis Romo y su historia de amor.

¿Quién es la esposa de Luis Romo?

Luego de la gran viralidad de Luis Romo en redes sociales tras haber anotado el primero gol en el segundo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ surgen muchas dudas sobre su vida amorosa, es por eso que en esta ocasión te compartimos que contrajo matrimonio con María Fernanda Guadarrama, una mujer con la que tiene una gran historia de amor. Es importante aclarar que ella no forma parte del mundo del espectáculo ni es una figura pública además de que no registra actividad en redes sociales de manera continua.

Ambos se conocieron durante su etapa escolar en la preparatoria cuando eran adolescentes, sin embargo se enamoraron y se casaron aunque se desconoce la fecha exacta en la que sucedió. Por otro lado, María Fernanda ha sido un gran pilar en la vida del deportista ya que ha estado con él desde que el futbolista se encontraba en su etapa con los Gallos Blancos del Querétaro. Sin duda su historia de amor ha cautivado a miles de personas ya que representa apoyo, lealtad y mucha compañía en cada una de sus facetas y retos como pareja.

¿Luis Romo tiene hijos?

Sí, el reconocido futbolista Luis Romo tiene dos hijos; Luis Darío y una pequeña. El reconocido deportista ha tomado sus redes sociales para presumir a su familia y enviar mensajes de amor en cada ocasión especial por lo que no solo es uno de los jugadores favoritos de muchos aficionados sino también uno de los padres y esposos más queridos del medio del deporte.